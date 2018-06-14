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IMF'den ABD yönetimine soğuk duş

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 22:40 | Son Güncelleme

IMF'den, ABD ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme niteliğindeki "4. Madde Görüşmeleri"nin tamamlandığı bildirildi - IMF raporundan: - "Gelecek yıl, ABD ekonomisinin tarihindeki en uzun büyüme dönemini yakalaması bekleniyor" - "Federal kamu borcundaki artış, halihazırda sürdürülemez yükseliş eğilimindeki kamu borcu/gayri safi yurtiçi hasıla oranını kötüleştirecek. Federal kamu borcu 2024 itibarıyla yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 90'ını aşacak"

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonundan (IMF), ABD yönetimince izlenen maliye ve ticaret politikalarının, hem ülke ekonomisine hem de küresel büyümeye yönelik riskleri artırdığı bildirildi.

IMF, yayımladığı raporda, ABD ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme niteliğindeki "4. Madde Görüşmeleri"nin tamamlandığını bildirdi.

Amerikan ekonomisinin tarihindeki en uzun büyüme dönemini geçirdiği vurgulanan raporda, yaklaşık 10 yıldır süren büyümenin son zamanlarda hızlanmaya başladığı kaydedildi.

Büyümenin iş gücü piyasasını da güçlendirdiği belirtilen raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İşsizlik halihazırda 1960'lardan bu yana en düşük seviyelerinde seyrediyor. Mali genişleme, özel sektör yatırımlarındaki artış ve destekleyici finansal şartların katkı sağladığı büyüme hızlanmaya başladı. Bu olumlu gelişmeler, küresel ekonomideki geniş tabanlı hızlanmayla birlikte elverişli dış ortam tarafından destekleniyor ve güçlendiriliyor. Gelecek yıl, ABD ekonomisinin tarihindeki en uzun büyüme dönemini yakalaması bekleniyor."

Raporda, ayrıca ülke ekonomisinin tam istihdamın ötesinde olduğu kaydedilirken, ücret ve enflasyon artışının hızlanacağı öngörüsünde bulunuldu.

- "Kamu borcu sürdürülemez hale geldi"

Raporda, ABD ekonomisinin şu anda çizdiği olumlu resme karşın gelecek döneme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına da işaret edildi.

Bu risklerin başında yükselen kamu borcunun geldiği kaydedilen raporda, "federal kamu borcundaki artış, halihazırda sürdürülemez yükseliş eğilimdeki kamu borcu/gayri safi yurtiçi hasıla oranını kötüleştirecek" eleştirisine ve "federal kamu borcunun 2024 itibarıyla yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 90'ını aşacağı" uyarısına yer verildi.

- "Dolardaki yükseliş küresel dengesizlikleri kötüleştiriyor"

Bununla birlikte, ABD'nin ekonomi politikalarındaki değişimin özellikle dolar borcu bulunan ülkeler ve şirketler için risk teşkil ettiği belirtilen raporda, dolardaki yükselişin küresel dengesizlikleri kötüleştirdiğinin altı çizildi.

Raporda, ayrıca büyümenin 2020'den itibaren başlaması öngörülen mali konsolidasyonla birlikte yavaşlayacağı ifade edilirken, yaşanabilecek olası bir durgunluğun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

- Tarifelerin, ABD ve küresel ekonomi için negatif etkisi

Raporda, ayrıca ABD yönetimi tarafından hayata geçirilen korumacı gümrük vergilerinin getirdiği risklerden de bahsedildi.

Söz konusu tarifelerin, küresel ticareti, serbestlikten ve kurallara dayalı sistemden uzaklaştıracağı ve hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için negatif etkileri olacağı vurgulandı.

Uygulanan ve planlanan tarifelerin "diğer ülkelerden gelecek misilleme döngülerine yol açabileceği, ülkedeki ve yurt dışındaki yatırımların önünü kesecek önemli belirsizlikler yaratabileceği" uyarısında bulunulan raporda, ayrıca küresel tedarik zincirlerinde yaşanacak kırılmaların uluslarası şirketler için zararlı olacağı belirtildi.

Raporda, ticaret alanındaki gerilimlerin finansal piyasalara da olumsuz yansıdığına işaret edilerek, varlık ve emtia fiyatlarında meydana gelecek dalgalanmaların özellikle yükselen piyasa ekonomilerini ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

- "Fed'in daha hızlı faiz artırması gerekecek"

ABD'nin para politikasına da değinilen raporda, mali genişlemeye bağlı olarak güçlenen enflasyonist baskıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaların şu anda fiyatladığından daha hızlı faiz artırmasına yol açabileceği ifade edildi.

"Fed, enflasyonun geçici ve sınırlı şekilde orta vadeli hedefini aşacağını kabul etmeye hazır olmalı" denilen raporda, faiz oranlarının bu çerçevede uzun vadeli denge seviyesinin üzerine çıkacağı belirtildi.

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4. madde görüşmeleri abd IMF

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