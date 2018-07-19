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IMF'den Avro Bölgesi değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

IMF'nin Avro Bölgesi'ne yönelik 4. Madde Konsültasyonuna ilişkin açıklamasından: - "Avro Bölgesi'nin büyümesi daha ılımlı bir seviyeye doğru yavaşlamasına rağmen güçlü. İç talep temel itici unsur olmaya devam ediyor ve bu durum güçlü istihdam artışı ile destekleniyor"

LONDRA (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin halen güçlü seyrini koruduğunu belirterek, yapısal reformların artırılması ve mali tamponların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

IMF'nin Avro Bölgesi'ne yönelik 4. Madde Konsültasyonuna ilişkin açıklamasında, "Avro Bölgesi'nin büyümesi daha ılımlı bir seviyeye doğru yavaşlamasına rağmen güçlü. İç talep temel itici unsur olmaya devam ediyor ve bu durum güçlü istihdam artışı ile destekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,2, gelecek yıl ise yüzde 1,9 seviyesinde olmak üzere potansiyelinin üzerinde seyretmeye devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Orta vadede ise Avro Bölgesi'nde demografik değişimlerin, zayıf verimlilik büyümesinin ve krizin devam eden etkilerinin ekonomik büyüme üzerinde frenleyici etkisinin görülebileceği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bir dizi küresel ve yerel risk, bölgenin görünümü üzerinde baskı oluşturuyor. ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına dönük vergi oranlarını artırması ile ticari gerilimler arttı. Politik eylemsizlik ve ulusal seviyede politik şoklar önemli yerel riskler arasında yer alıyor."

Avro Bölgesi'nde büyüme güçlüyken yüksek kamu borcu olan ülkelerin yapısal reformlarını artırması ve mali tamponlarını güçlendirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İngiltere ve AB arasında devem eden, İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin müzakerelerden istenilen mesafenin alınamamış olmasının, yıkıcı bir çıkış sürecine ilişkin riskleri artırdığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avro bölgesi büyüme IMF Londra

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