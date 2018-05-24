FİNANS

IMF'den küresel büyümede "korumacılık ve yüksek borç" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 12:17 | Son Güncelleme

IMF Başkanı Lagarde: - "Yeni gümrük vergilerinin sunulması... Bu yaklaşım uluslararası ticaret için bir numaralı tehdidi oluşturuyor” - "Yüksek borçlanma nedeniyle oluşan bütçe riskleri de önemli bir tehdit. Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha yüksek seviyede"

ST. PETERSBURG (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, yeni gümrük vergilerinin sunulmasının uluslararası ticaret için bir numaralı tehdidi oluşturduğunu belirterek, "Yüksek borçlanma nedeniyle oluşan bütçe riskleri de önemli bir tehdit. Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha yüksek seviyede." dedi.

Lagarde, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, küresel ekonomik büyümeye yönelik riskleri değerlendirdi.

Korumacılığın, uluslararası ticarette giderek arttığına işaret eden Lagarde, "Yeni gümrük vergilerinin sunulması... Bu yaklaşım uluslararası ticaret için bir numaralı tehdidi oluşturuyor." dedi.

İkinci en büyük tehdidin ise bütçe riskleri olduğunu vurgulayan Lagarde, "Dünyada borçlanmanın toplam GSYH'ye oranı yüzde 225, yani 164 trilyon dolar seviyesinde. Bu daha önce görüşmemiş bir seviye. Gelişmiş ülkelerdeki borç düzeyi İkinci Dünya Savaşı sonrasından bile daha yüksek düzeyde." ifadelerini kullandı.

Mali piyasalardaki istikrarsızlığın da ABD’de enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunan Lagarde, "Bu da üçüncü tehdit... ABD’de enflasyonun artması finansman maliyetlerini ciddi bir şekilde etkiler. Böylece gelişen piyasalardan para çıkışı hızlanabilir." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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