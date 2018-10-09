FİNANS

IMF'den Venezuela enflasyonuna "milyonluk" tahmin

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Venezuela'da enflasyonun bu yıl yüzde 1,37 milyona, gelecek yıl yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulundu - IMF, raporda ayrıca dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela ekonomisinin bu yıl yüzde 18, gelecek yıl yüzde 5 küçülmesini beklediğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu IMF, Venezuela'da enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 1,37 milyona, gelecek yıl ise yüzde 10 milyona kadar yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Venezuela ekonomisine yönelik olumsuz değerlendirmelere yer verdi.

Venezuela haricindeki yükselen piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerde ortalama enflasyonun bu yıl sonunda geçen yıla kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 5’e yükseleceğine işaret edilen raporda, bu rakamın Venezuela için bu yıl yüzde 1,37 milyona, gelecek yıl ise yüzde 10 milyona ulaşacağı tahmininde bulunuldu.

IMF, raporda ayrıca dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip Venezuela ekonomisinin bu yıl yüzde 18, gelecek yıl yüzde 5 küçülmesini beklediğini açıkladı.

Raporda yer verilen geçmiş verilere göre, Venezuela ekonomisi 2013-2017'de yüzde 35 daraldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu IMF Venezuela

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