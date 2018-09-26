İstanbul, 26 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile iyi bir toplantı yaptığını ve IMF destekli kredi programının revizyonunda "bitiş çizgisine yakın" olduklarına dikkat çekti.
Lagarde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Arjantin ve IMF arasında revize bir anlaşmanın şartları konusunda heyetler düzeyinde anlaşmaya varmaya yakınız. Varılacak anlaşma IMF İcra Kurulu'nun onayına tabi olacak" dedi.
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