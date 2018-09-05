IMF/Lagarde: Arjantin'in programının güçlendirilmesi yönünde ilerleme sağladık

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Maliye Bakanı Nicolas Dujovne ile yaptıkları görüşmede Arjantin'in karşı karşıya olduğu piyasa oynaklığını aşması için oluşturulan IMF programının güçlendirilmesi konusunda ilerleme sağladıklarını söyledi.

Dujovne ve Arjantin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gustavo Canonero ile görüşmesi sonrasında konuşan Lagarde, "Müzakerelerimiz teknik bir seviyede sürecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bizim ortak hedefimiz IMF İcra Kurulu'na sunulacak bir önerinin hızla tamamlanması" dedi.

