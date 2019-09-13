FİNANS

IMF/Rice: Ticaret savaşı küresel GSYH'yı 0.8 puan düşürebilir

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dışilişkiler Direktörü Gerry Rice, ABD ve Çin arasındaki süregelen ticaret savaşının 2020 yılında küresel GSYH'yı yüzde 0.8 azaltabileceği uyarısı yaptı.

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Dışilişkiler Direktörü Gerry Rice, ABD ve Çin arasındaki süregelen ticaret savaşının 2020 yılında küresel GSYH'yı yüzde 0.8 azaltabileceği uyarısı yaptı.
Rice, dünyanın en büyük iki ekonomisinin uyguladıkları ya da uygulama tehdidinde bulundukları gümrük tarifelerinin gelecek yıllarda daha fazla kaybı tetikleyebileceğini öngördüklerine dikkat çekti.
Rice, ticari gerilimlerin küresel imalat sektöründe 2007-2008 global finansal krizinden bu yana görülmemiş bir zayıflıkla karşı karşıya olan dünya ekonomisini etkileminin henüz başında olduklarını vurguladı.
Rice, haftalık basın toplantısında IMF'in yeni revize edilmiş ekonomik görünüm tahminlerini gelecek ay açıklayacağını da anımsattı.
IMF'in bu öngörüsünün sorulduğu ABD Hazine Bakanı Mnuchin de, ABD ekonomisi için etkisinin IMF'in gördüğü kadar ciddi olmasını beklemediğini ifade etti.

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