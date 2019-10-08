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İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2019’un ilk dokuz ayında maden ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.1’lik bir düşüş yaşandığını söyledi.

İMİB/Dinçer: Madende yılsonu ihracat hedefi 5 milyar dolar

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2019’un ilk dokuz ayında maden ihracatında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.1’lik bir düşüş yaşandığını söyledi. 2018 yılında 4.56 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını, 2019 yılını ise 5 milyar dolar seviyelerinde kapatmak istediklerini söyledi
Dinçer, ABD’nin bütün dünya ülkelerinden gerçekleştirdiği 3 milyar dolarlık doğal taş ithalatını Türkiye’nin tek başına karşılayabileceğini belirtti ve sektörün 5 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Eylül’de gerçekleştirdikleri yarım saatlik görüşmenin ABD’ye yapılan 400 milyon dolarlık doğal taş ihracatını artırmak olduğunu açıkladı.
Dinçer, Türkiye’de 60 maden türünde üretim yapıldığını, 150 farklı türde de doğal taş çeşitliliğine sahip olunduğunu ve ülkenin mermer çeşitliliğini ise 650 olduğunu söyledi. Çevreye duyarlı sürdürülebilir madencilik ile bu zenginliğin değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dinçer, Türkiye’nin ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini aktardı.
Sektörün yılsonu hedeflerine ulaşmasında Amerika pazarının önemli bir rol üstlendiğini aktaran Dinçer, madencilik sektörünün önemli bir kalemini oluşturan doğal taş sektörüyle Amerika’ya ihracat yaptıklarını söyledi. için Eylül ayında Türkiye’ye gelen ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ikili görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Dinçer, Amerika’nın bütün dünyadan 3 milyar dolar değerinde doğal taş ithalatı gerçekleştirdiğini, bu rakamı Türkiye’nin tek başımıza karşılayacak güce sahip olduğunu belirtti.
2023’te hedefimiz en yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmek;
Dinçer, hem yılı hedeflerini uygun bitirmek hem de geleceğe yatırım için ticaret heyeti organizasyonları düzenlediklerini söyledi ve ekledi, “Maden konusunda çok zenginiz. Maden ihracatımızın yarısını doğal taş oluşturuyor. Türkiye doğal taş rezervi açısından dünyanın yüzde 33’ünden fazlasına sahip. Bu zenginliğimizi değerlendirmek zorundayız. Doğru, çevreye duyarlı sürdürülebilir bir madencilik ile istikrarlı ilerleyerek 2023’te daha da yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağız” dedi. (Fotoğraflı)

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