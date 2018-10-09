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İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı yarın yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı yarın yapılacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunca (İMKON), son dönemlerde sektörün içinde bulunduğu şartları ekonomik, sektörel açıdan değerlendirmek ve çözüm aramak amacıyla yarın Ankara'da "İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı"nın yapılacağı bildirildi.

İMKON'dan yapılan açıklamada, konfederasyonun 5 federasyon çatısı altında 51 alt birlik ve 120 bin üyeyi bünyesinde bulunduran sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu olduğu belirtildi.

Son dönemlerde sektörün içinde bulunduğu zor şartları ekonomik, sektörel açıdan değerlendirmek ve çözüm aramak amacıyla düzenlenecek "İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı"nın yarın başkentte gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, İMKON'un inşaat sektörü adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığından taleplerine de yer verildi.

- Talepler

İnşaat sektörünü hareketlendirmeye yönelik dinamik adımların atılması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sıfır konut ve iş yeri satışlarında geçici bir süreliğine yeni yapılardaki tapu harçları sıfırlanmalı. Belli sosyal vasıfları barındıranlara, örneğin hiç evi olmayanlara 150 metrekare altı 250 bin lira, banka ve devlet desteğiyle ucuz konut kredi imkanı sağlanmalı. Kentsel dönüşüm, yeni teşvik hükümleriyle desteklenmeli. Doğa dostu yeşil sertifikalı ve yerli malzeme kullanımlı yapılara teşvik sunulmalı. Son bir yılda yüzde 130 artan başta demir, kablo, çelik, mekanik gibi inşaat malzeme fiyat artışları takip edilerek, fırsatçılık yapanlara karşı idari tedbir alınmalı."

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İMKON İMKON Genişletilmiş Türkiye Toplantısı

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