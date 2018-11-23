İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, konut kredi faizlerinin, piyasanın açılması ve vatandaşın konuta erişimi için düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Tellioğlu, yazılı açıklamasında, ekonomide alınan tedbirleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, zor günlerde Türkiye ekonomisine adeta kaldıraç görevi yapan inşaat sektörünün yalnız bırakılmamasını istedi.

Konut kredi faizlerinin yüksek olduğuna işaret eden Tellioğlu, piyasanın açılması ve vatandaşın konuta erişimi için kredi faizlerinin düşürülmesini talep etti.

Tellioğlu, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu çözüm önerileri ve yasal düzenlemelere ilişkin görüşlerini ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını aktararak, "Sektör olarak talebimiz, acil olarak fiyat farkının verilmesi ve tasfiye kararnamesinin çıkartılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

