FİNANS

İMKON'dan müteahhitlerin sorunlarına çözüm önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 16:51 | Son Güncelleme

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonunun önerileri arasında zorda olan müteahhitlerden durumunu toparlayabileceklere fiyat farkı, süre sıkıntısı olanlara cezasız ek süre verilmesi yer alıyor

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), müteahhitlerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için bir dizi öneride bulundu.

İMKON'dan yapılan açıklamada, inşaat sektörünün 250 alt sektörü ve istihdam ettiği 3 milyona yakın vasıflı, vasıfsız kişiyle adeta ekonominin lokomotifi olduğu belirtildi.

Son 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktığı ifade edilen açıklamada, piyasanın durağanlaşması ve döviz kurlarının yükselmesiyle fiyatları aşırı artan başta demir olmak üzere diğer inşaat malzemelerinin müteahhitlik sektörünü adeta kilitlediği savunuldu.

Açıklamada, müteahhitlerin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü için şu önerilerde bulunuldu:

"Zorda olan müteahhitlerden durumunu toparlayabileceklere fiyat farkı vererek işini devam ettirip kurtarmasını, süre sıkıntısı olanlara cezasız ek süre verilmesini, işe başlamamış veya yeni başlamış aciliyeti olmayan işlerin tasfiye kararnamesiyle hızlıca tasfiyelerinin yapılmasını, son 3 aydır kriz ve zamlardan dolayı işe başlayamamış veya iş yapmak istemeyen firmaların yanmış olan teminatlarının iadesini ve yasaklılıklarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu düzenlemelerle batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin önemli bir kısmı kurtarılacaktır. Özel sektörde kat karşılığı iş yapan müteahhitlerimize işlerini teslim edebilmeleri için cezasız sınırlı yeni ek süre verilmeli, konut kredi faizleri sosyal nitelik şartları çerçevesinde düşürülmeli, yıl sonuna kadar sınırlı olmak üzere sıfır konut satışlarında sıfır tapu harç bedeli muafiyeti getirilerek özel sektör konut piyasası canlandırılmalıdır. Özel sektörün sorunlarının çözümü bu şekilde daha da kolaylaşacaktır."

Açıklamada, ayrıca, Müteahhitler Odasının kurulmasıyla devlet ile meslek mensupları arasında koordinasyonun sağlanacağı ve sorunların çözümünün kolaylaşacağı kaydedildi.

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İMKON İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu müteahhit Müteahhitler Odası

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