İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, son fesih ve fiyat kıskacı başta olmak üzere sektörün yaşadığı sorunları tüm ilgililer ve yetkililerle hükümete aktardıklarını belirterek, "Türkiye'de müteahhitlik sektörü, yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktı. Arz ettiğimiz sorunlarla ilgili düzenlemelerin bir an önce yasalaşması ve yürürlüğe girmesi sektör adına en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İnşaat Müteahhitleri Meclisi Başkanı da olan Tellioğlu, yazılı açıklamasında, inşaat sektörünün 250 alt sektör ve istihdam ettiği yaklaşık 3 milyon kişiyle ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu bildirdi.

Tellioğlu, son 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün yavaş yavaş sürdürülebilir olmaktan çıktığını ve batan müteahhit sayısının artmasından endişe ettiklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar tüm ilgililer ve yetkililerle hükümetimize sektörün yaşadığı sorunları, son fesih ve fiyat farkı kıskacını aktardık." değerlendirmesinde bulundu.