FİNANS

"İmpertex kumaş" ithalatı

FİNANS HABERLERİ  | 11.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı için talep alınacak

Sanayicilerin üretimde kullandığı "impertex kumaş" ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı için talep toplanacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "30 milyon metrekareye kadar sanayicilerin üretimde kullandığı 'impertex kumaş' ithalatında gümrük vergisi alınmaması" düzenlemesi doğrultusunda açılan tarife kontenjanlarının dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tarife kontenjanından faydalanabilmek için sanayicilerin 15 iş günü içerisinde Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esas olacak. Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, miktarı ve kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

İthalat için yıl sonuna kadar geçerli olacak ithal lisansı düzenlenecek. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemeyecek.

"İmpertex kumaş" su itici ve kaplama kumaş özelliğine sahip yüzde 100 polyesterden üretiliyor, çanta, ayakkabı, aksesuar ve döşemelik yüzeylerin yapımında kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
impertex kumaş ithalat Ticaret Bakanlığı

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