İMSAD: Doğal kaynakların kullanımı 100 milyar tonlara ulaşacak 

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, gelecekte dünya nüfusunun 2/3’ü kentlerde yaşayacağını ve doğal kaynakların kullanımının 100 milyar tonlara ulaşacağını belirtti.

Akıllı yapılaşma ve şehirleşme ile birlikte sürdürülebilir yapılar, enerji tasarruflu yapılar, sıfır enerjili, su tasarruflu yapılar ve özellikle sürdürülebilir geri kazanımlı atık yönetiminin de inşaat sektörünün ana gündem maddeleri arasında daha geniş yer alacağı vurgulandı.

Geleceğin şehirlerinde en önemli konunun “Kaynakların Yönetimi” olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan şöyle devam etti:

“Gereken önlemler alınmazsa su tüketiminin yüzde 25 gibi ciddi bir boyutta artması bekleniyor.

“Dolayısıyla sosyal ve kültürel etkilerin şehirlerde yaşayan halk üzerinde olmazsa olmaz etkisini de göz önünde bulundurarak sürdürülebilir şehircilik için doğru ve sağlıklı bir planlamaya gidilmesi son derece önemli.

“Hem günümüzün hem de geleceğin şehirlerinde enerji verimliliği, su verimliliği, atık verimliliği, zaman verimliliği en önemli konular arasında yer alıyor.

“Endüstriyel atıklardan inşaat malzemeleri üretilmeye başlandığına göre, farklı sektörlerin Ar-Ge’leri ile bir araya gelerek girdilerini ve atıklarını birlikte değerlendirme çalışmaları inovasyon çalışmalarını artıracaktır.

“Başta şehirlerimiz olmak üzere ülkemizin her köşesinde çevre ve su tüketim bilincinin yerleşmesi ile kuraklığı önlemeye yönelik tedbirlerin alınması, gereksiz su tüketimini azaltmakla kalmayacak, ekolojik dengenin korunmasını sağlayıp sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemizde önemli rol oynayacaktır.

“Ülkemiz her ne kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada yer alsa da, kişi başına düşen yıllık su kullanım miktarı yaklaşık bin 500 metreküp.

“Oysa ki bu rakamın en az 8 bin metreküp olması gerekiyor. Su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor.

“Hızla artan şehirleşme ve nüfus potansiyelini de göz önüne aldığımızda gelecek yıllarda bu rakam çok daha fazla düşecektir.

“Ayrıca dünya standartlarında, kişi başına düşen yıllık su kullanım miktarı bin metreküplerin altında olan ülkeler su fakiri olarak nitelendirilmektedir.Dolayısıyla suyun verimli ve etkin kullanılması için öncelikle bilinçli kullanım düzeyi artmalı.

“Bunun için de eğitim ve kapasite kullanım geliştirme programları düzenlenmeli.

“Avrupa Birliği ülkeleri vizyonlarında konutları ‘Pasif Ev’ limitlerine indirmeyi hedeflemektedir.

“Konu sadece enerji tüketimini azaltmak ve konutta enerji üretimini sağlamak ile sınırlı değil, su tüketimi, atık su yönetimi, gri su kullanımı, yağmur suyu kullanımı dahil bir çok alanda bilinçli ve verimli kaynak yönetimini öngörmektedir.

“Su yönetiminde doğru planlama ile atık suların geri kazanımı konusunda gerekli Ar-Ge çalışmaları yapmalıyız.

“Evlerimizde kullandığımız şebeke suyunun kimyasallarla birlikte kirlenmesiyle ortaya çıkan gri su, evsel atık suyunun yüzde 75’ini oluşturuyor.

“Gri suyun yeniden kullanımının yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Banyodan çıkan gri suyun çok uzun yıllardır bahçe sulama işlerinde kullanıldığını biliyoruz.

“Fakat yine de gri suyun kullanılmadan önce arıtılması gerekiyor. Verimliliğe katkı sağlarken, bitki ve toprağa zarar vererek doğal dengeyi de bozmamalıyız.

“Gri suyun diğer bir kullanım alanı da banyodaki lavabo ve çamaşır makinelerinden çıkan gri suların atık su hattına bağlanmadan direkt rezervuarlarda kullanımıdır.

“Gri su kullanımı, su kaynaklarının korunması ve tasarruf sağlanması yolunda önemli bir kalemi oluşturuyor. Yağmur sularının kanalizasyona verilmeyerek, sarnıçlar vasıtasıyla toplanıp basit bir arıtma işlemi sonrası değerlendirilmesi de kaynakların verimli kullanımı açısından son derece önemli.

“Aynı zamanda su tesisatı kayıpları, damlatan vanalar ve boşa akan suların ciddi oranda su israfına neden oluyor ve bu israfın önüne geçilmediği takdirde, göllerimiz damlaya damlaya kuruyacak.

“Sanayinin en önemli üretim girdilerinden biri sudur. Bir ton çelik üretimi için 240 ton su, otomobil üretimi için 300-400 ton su gerekiyor. Suyun yaklaşık yüzde 10 gibi bir miktarını kullanan biz sanayicilere de bu noktada ciddi görev düşüyor.

“İnşaat sektöründe ve inşaat malzemesi üretim sürecinde ise su verimliliğinin sağlanması için sadece binalarda değil, inşaat öncesi üretim aşamasında ve inşaat safhasında da gerekli tedbirler alınmalı.” (Fotoğraflı)