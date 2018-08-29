İMSAD: İnşaat malzemesi sanayi üretimi Haziran'da yıllık yüzde 2.5 geriledi

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) verilerine göre, Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi, yıllık bazda yüzde 2.5 geriledi. Aynı dönemde inşaat malzemeleri ithalatı da yüzde 12.4 düştü.

İMSAD'ın aylık sektör raporunda, yılın ilk yarısında ihracatın yüzde 17.8 artarak 9.93 milyar dolara ulaştığı, ihracatta süren güçlü artış ile birlikte, 2017 yılı Haziran ayından bu yana yıllık ihracatın da 18.78 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye İMSAD’in, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı “Ağustos 2018 Sektör Raporu”nda şu saptamalar yer aldı:

“Seçim kararının alındığı ve yapıldığı yılın ikinci çeyreğinde durağanlaşan inşaat faaliyetleri, Temmuz ayında zayıf bir toparlanma gösterdi ancak Ağustos ayında önemli ölçüde geriledi.

“Gerilemede uzun bayram tatilinin de etkisiyle birlikte ekonomi politikalarındaki belirsizlik, döviz kurları ve faiz oranlarındaki artış ile dış politik gerginlikler belirleyici oldu.

“İnşaat işlerindeki yavaşlama, inşaat malzemeleri sanayi üretimini ve iç satışlarını ise olumsuz etkilemeye başladı.

“İnşaat sanayisinde işlerin normalleşmesi için öncelikle piyasalarda güvenin ve istikrarın yeniden sağlanması bekleniyor.”

Ağustos ayında inşaat sektörü güven endeksinin 10.5 puan ile, en yüksek aylık düşüşünü gerçekleştirdiği de vurgulanan raporda inşaat işleri düzeyinin de aylık bazda 9.3 puan düştüğü vurgulandı ve şu değerlendirme yapıldı:

"Bayram tatili ile birlikte ekonomide, piyasalarda ve mali göstergelerde yaşanan belirsizlikler yeni inşaat işlerini de önemli ölçüde sınırladı.

"Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapılan ipotekli satışlar önemli rol oynuyor.

"Temmuz ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayna göre ise yüzde 21.2 düşerek 30 bin 405 adet oldu.

"Haziran ayında iç talepteki yavaşlamanın yanı sıra bayram nedeniyle çalışma gün sayısının azalması da üretimi olumsuz etkiledi.

"Yeni yılın ilk yarısında inşaat malzemesi ithalatı yüzde 7.2 artarak 4.58 milyar dolara ulaştı.

"Bununla birlikte ithalat 2018 yılında ilk kez Haziran ayında geriledi.

"Böylece 2018 yılı Mayıs ayına kadar yükselen ithalat, Haziran ayında geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 12.4 düşüş gösterdi.

"Döviz kurlarındaki önemli artış ve inşaat işlerindeki yavaşlama, yıllık artış hızını da sınırlamaya başladı."



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