FİNANS

İMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2019 12:52 | Son Güncelleme

İNŞAAT Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği'nce (İMSİAD) düzenlenen seminerde, sektörde değişen satış teknikleri masaya yatırıldı.

İMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdı

Merve KIZILKAYA/BURSA, (DHA) - İNŞAAT Müteahhitleri ve Sanayicileri İş Adamları Derneği'nce (İMSİAD) düzenlenen seminerde, sektörde değişen satış teknikleri masaya yatırıldı.
Waypoint Akılcı Satış Çözümleri kurucusu Hasan Özkapıcı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminer İMSİAD Dernek Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminere İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç’ın yanı sıra çok sayıda dernek üyesi, iş insanı ve müteahhitler katıldı.
'GÜNÜMÜZDE SATIŞ POLİTİKALARI VE ŞEKİLLERİ DEĞİŞİYOR'
Seminerde konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Andıç, sektörde yaşanan sıkıntıların en büyük kaynağının satışlarda yaşanan daralma olduğuna dikkat çekti. Andıç, "İMSİAD olarak satışlarımızın önünü açabilmek için sürekli yeni yollar arıyor ve bunları siz değerli üyelerimizle paylaşıyoruz. Konut satışlarındaki en önemli yöntem, uygun faizli konut kredisi. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle, kredi faizlerinde ciddi bir yükselme oldu ve bu da direkt olarak bizim sektörümüzü derinden etkiledi. Satışların düşmesini sadece kredi faizlerinin yüksek olmasına da bağlamak doğru olmaz. Günümüzde satış politikaları ve şekilleri değişiyor. Artık tabelamızı inşaata asıp, müşteri bekleme şansımız yok. Yenilikleri takip edip, günceli yakalamamız ve eski alışkanlıklarımızdan süratle kurtulmamız lazım. Bu anlamda dijital pazarlama muhakkak üzerinde durmamız gereken bir konu" dedi.
'VERİ ANALİZİ ÇOK ÖNEMLİ'
Waypoint Akılcı Satış Çözümleri firmasının kurucusu Özkapıcı da ‘Dijital Ayak İzleri Üzerinden Konut Satışı’ konulu sunumunda günümüzde satış için datanın büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Eskiden büyük balık, küçük balığı yerdi, şimdi ise inovatif balık geleneksel balığı yemeye başladı. Artık verilerin ve bu verilerin analizinin önemi çok büyük. Satış, satış yönetimi gibi konular şirketlerin ana konusu haline geldi" ifadelerini kullandı. Ekonomi ve sektördeki sıkıntılara da değinen Özkapıcı, “Ekonomik ve siyasi belirsizlik, faiz oranları, iç piyasadaki daralma, yeni banka kredilerinin kullanımının azalması, seçim ortamı satışların azalmasına ve sektörün daralmasına sebebiyet verdi. Bu sıkıntılar, inşaatların tamamlanmamasına, teslimat süresinde sıkıntılar yaşanmasına ve sektöre olan güvenin sarsılmasına neden oldu" diye konuştu.
'100 İLE 300 BİN TL ARASINDAKİ ALIMLARDA CİDDİ BİR AZALMA OLDU'
Son dönemde yabancılara ve gurbetçilere konut satışının arttığına değinen Özkapıcı sözlerini şöyle noktaladı:
"İç piyasada 100 ile 300 bin TL arasındaki alımlarda ciddi bir azalma oldu. Fakat 1 milyon TL üzeri alımlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu durum konut kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı. Bizler de firma olarak, bu konuda profesyonel pazarlama faaliyeti yürütüyoruz. Sahip olduğumuz veriler ışığında call centerlarımızdan potansiyel müşterileri bulup, inşaat firmalarına yönlendiriyoruz. Gerçek müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, müşteriye doğru projeyi tanıtıyor ve ihtiyacı olan, bilinçli müşteriyi müteahhitle buluşturuyoruz."
Seminer toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI

İMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdıİMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdıİMSİAD dijital satış tekniklerini masaya yatırdı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Temsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satışTemsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satış
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 liraTÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Piyasalar kritik görüşmeye kilitlendi

Piyasalar kritik görüşmeye kilitlendi

Zamlar art arda geldi

Zamlar art arda geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6 bin 300 TOKİ konutu için kuralar çekiliyor

6 bin 300 TOKİ konutu için kuralar çekiliyor

Temsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satış

Temsa'dan Romanya'ya 46,5 milyon Euro'luk satış

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 2,067 lira ve yoksulluk sınırı 6,733 lira

1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu

1700 kişilik belediye kadrosuna, 73 bin iş başvurusu

THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul için geliyor, isim anketinde Göbeklitepe önde

THY'nin ilk 'rüya uçağı' İstanbul için geliyor, isim anketinde Göbeklitepe önde

TEMSA’nın Romanya'da kazandığı otobüs ihalesi

TEMSA’nın Romanya'da kazandığı otobüs ihalesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.