İncek Loft meydanında yapılacak "Ramazan Geceleri" programında sokak satıcıları, geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere macun, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve çay-kahve ikramını ücretsiz olarak sunacak.

Gecenin finalinde ise sahneye Ankara Modern Orkestrası çıkacak. Geniş bir yelpazede repertuvara sahip olan şef Hakan Tavukçuoğlu yönetimindeki orkestra, birçok dilde dünya müziklerinin yanı sıra seslendirdiği eserlere farklı yorumlar katacak.

Bu yılki İncek Loft "Ramazan Geceleri"nde ödüllü bir Instagram yarışması da düzenlenecek. Buna göre Instagram’da "@incekloft" adresini takip ederek "Ramazan Geceleri" programını "#İncekLofttaRamazanŞenliği" hashtagi ile 5 arkadaşını etiketleyip fotoğraflarıyla en güzel anlatan katılımcı İncek Loft Big Chefs’te 5 arkadaşıyla eşsiz bir akşam yemeği kazanma şansı yakalayacak. Kazanan, İncek Loft’un "@incekloft" adresli Instagram sayfasından duyurulacak.

