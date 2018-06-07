FİNANS

İncek Loft'ta "Ramazan Geceleri" devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 10:45 | Son Güncelleme

"Ramazan Geceleri"nin ikincisi yarın akşam İncek Loft'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - İncek Loft projesi, ramazan ayına özel hazırlanan etkinliklerle tüm Ankaralıları ağırlamaya devam ediyor.

Akfen İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce kişinin katıldığı geçen haftaki ilk programın ardından "Ramazan Geceleri"nin ikincisi, yarın akşam İncek Loft’ta yapılacak.

İftardan hemen sonra başlayacak "Ramazan Geceleri" programına katılanlar, özel gösteriler ve ücretsiz ikramlarla "festival tadında" ramazan yaşarken, sürpriz hediyeleri de kazanma fırsatı yakalayacak.

"Ramazan Geceleri" programı, Öpücük Ağabey ile Çocuk Etkinliği'yle başlayacak. Firestorm Ateş Dansı ve Gösterisi, yarın akşam yeniden izleyicilerle buluşacak.

Gecenin finalinde ise sahneye Ankara Modern Orkestrası çıkacak. Geniş bir yelpazede repertuvara sahip olan şef Hakan Tavukçuoğlu yönetimindeki orkestra, birçok dilde dünya müziklerinin yanı sıra seslendirdiği eserlere farklı yorumlar katacak.

İncek Loft meydanında yapılacak "Ramazan Geceleri" programında sokak satıcıları, geleneksel kıyafetleri ile karşıladığı ziyaretçilere macun, dondurma, patlamış mısır, pamuk şeker ve çay-kahve ikramını ücretsiz olarak sunacak.

Bu yılki İncek Loft "Ramazan Geceleri"nde ödüllü bir Instagram yarışması da düzenlenecek. Buna göre Instagram’da "@incekloft" adresini takip ederek "Ramazan Geceleri" programını "#İncekLofttaRamazanŞenliği" hashtagi ile 5 arkadaşını etiketleyip fotoğraflarıyla en güzel anlatan katılımcı İncek Loft Big Chefs’te 5 arkadaşıyla eşsiz bir akşam yemeği kazanma şansı yakalayacak. Kazanan, İncek Loft’un "@incekloft" adresli Instagram sayfasından duyurulacak.

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