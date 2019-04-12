FİNANS

İnci GS Yuasa, Manisa'daki 3. fabrikasını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

İnci Holding ile Japon GS Yuasa firmasının iştiraki İnci GS Yuasa'nın 120 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği fabrikada yeni nesil akü üretilecek - İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik: - "Fabrikamız tam kapasite devreye alındığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak" - GS Yuasa Başkanı Osamu Murao: - "Türk ortağımız İnci Holding ile 4 yıldır yakın ilişki içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz"

MANİSA (AA) - Manisa'da faaliyet gösteren otomotiv tedarik sanayisi firması İnci GS Yuasa, 120 milyon liralık yatırım yaptığı fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İnci Holding ile Japon GS Yuasa firması tarafından Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yüksek teknolojiyle donatılan yeni fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla törenle açıldı.

İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, fabrikanın, sanayi 4.0 altyapısı ile desteklendiğini anımsattı.

Ürettikleri akülerin yüzde 60'ını dünyanın 80 ülkesine ihraç ettiklerini dile getiren Elbirlik, şöyle konuştu:

"Sektörünün teknoloji lideri şirketimiz dün olduğu gibi bugün de trendleri yakından takip ederek, ülkemizi dünya liginde temsil edecek. Yeni fabrikamızla yıllık 5 milyon olan akü üretim kapasitemizi 7 milyona çıkardık. Fabrikamız tam kapasite devreye alındığında bölge istihdamına katkımız yüzde 25 artacak. Bu tesiste ileri teknoloji 'start stop araç' aküleri ile otomotiv ana sanayi tedarikçileri için yüksek kalite standartlarında yeni nesil aküler üretecek."

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök de Türkiye ve Japonya'dan iki köklü şirketin ortaklığının dördüncü yılını geride bıraktığını hatırlatarak, hizmete giren fabrikanın da iki ülke arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin kanıtı olduğunu söyledi.

GS Yuasa Başkanı Osamu Murao ise Türkiye'de yeni bir yatırımı dünyanın hizmetine sunmaktan gurur duyduklarını anlatarak, "Türk ortağımız İnci Holding ile 4 yıldır yakın ilişki içinde ortak sinerjiyle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ile protokol üyeleri, Türk ve Japon ortaklarla açılış kurdelesini kesti.

Fabrikada üretim bantlarını inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Varank, işçilerle sohbet etti, üretimden çıkan akünün kapağını taktıktan sonra üzerine imzasını attı.

PARTNERBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi olduBir anda hayatı değişti! Market çalışanıyken servet sahibi oldu
TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı
Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladıMarmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3. akü fabrikası açılışı İnci akü inci gs yuasa

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Binali Yıldırım sessizliğini bozdu! Seçim açıklaması

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çarpışma'da şok ölüm! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

Dolarda hareketlilik! İşte güncel son durum

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

O araçlara ÖTV muafiyeti geldi

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Çeyrek altın yerini ona bıraktı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

Bakan Varank: Tek gündem, ekonomiyi güçlendirmek ve Türkiye'yi büyütmek

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

TOKİ'nin sosyal konutları için 621 bin başvuru yapıldı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

Marmarabirlik, PTT ile online satış protokolü imzaladı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Pazartesi günü açıklanıyor

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

Mardin'den Avrupalıları giydiriyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.