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İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

İnci Holding, Zeki Şafak Ozan’ı İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak bünyesine kattı.  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ozan, kariyerine 1991 yılında Türk Ekonomi Bankası’nda analist olarak başladı.

İnci Holding İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine atama

İstanbul, 7 Kasım (DHA) - İnci Holding, Zeki Şafak Ozan’ı İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak bünyesine kattı.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Ozan, kariyerine 1991 yılında Türk Ekonomi Bankası’nda analist olarak başladı.
1992 yılında katıldığı Eczacıbaşı Topluluğu’nda 24 yıl farklı üst düzey pozisyonlarda bulundu. 1992-1994 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu’nun İngiltere’de bulunan şirketi VitrA UK’de Ticari Müdür olarak görev yapan Ozan, 1994-2008 yılları arasında topluluğun Orta Avrupa’daki yatırımlarından sorumlu olarak Almanya’da bulundu. VitrA Bad Firması’nda Ticari Müdürlük görevini üstlenen Ozan, 1996 yılında aynı kuruluşta Genel Müdür oldu.
VitrA Bad Firması’nda 12 yıl Genel Müdürlük görevini sürdüren Ozan, bu süre içerisinde Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nun uluslararası pazarlardaki büyümesinde önemli kilometre taşlarını oluşturan “Engers Keramik”, Villeroy&Boch Fliesen” ve Avrupa’nın önde gelen banyo mobilyası üreticilerinden “Burgbad”ın satın alınma ve entegrasyon süreçlerinde rol oynadı.
Ozan, 2006-2008 yılları arasında VitrA Bad Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Engers Keramik ve Villeroy&Boch Fliesen Firmalarında Yönetim ve Denetim Kurullarında görev yaptı.
Aynı yıllarda Avrupa Türk İş Adamları Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Ozan, aynı dönemde “Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Danışma Kurulu”nda da yer aldı. Eczacıbaşı Topluluğu’ na bağlı VitrA Karo A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini üstlenmek üzere 2008 yılında Türkiye’ ye gelen Ozan, 2013 yılına kadar bu görevini sürdürdü.
Ozan, 2013-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Kale Endüstrisi Holding’de İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO görevlerini yürüttü. (Fotoğraflı)

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