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İNDER'den "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına destek

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: - "Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasının duyurulmasından hemen sonra Türkiye’nin birçok yerinden İNDER’e üyelik talepleri gelmeye başladı. Gelen taleplerin amacı kampanya ile konut satmaktan ziyade, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya karşı oluşturduğumuz güç birliğine destek vermek içindi" - "112 üyeden oluşan İNDER’de yaklaşık 30 firma 100’ü aşkın projesiyle kampanyaya katılım sağlamaya karar verdi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, "Türkiye İçin Kazanç Vakti kampanyasının duyurulmasından hemen sonra Türkiye’nin birçok yerinden İNDER’e üyelik talepleri gelmeye başladı. Gelen taleplerin amacı kampanya ile konut satmaktan ziyade, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya karşı oluşturduğumuz güç birliğine destek vermek içindi." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin, bugüne kadar birçok kez ekonomik ve siyasi abluka altına alındığını ancak hepsini alnını akıyla atlattığını belirterek, her seferinde tüm Türkiye'nin el ve güç birliği yaptığını, her kişi ve kurumun elini taşın altına koyduğunu, "ben" yerine "biz" demesini bildiğini aktardı.

Bugün olduğu gibi Türkiye'nin üzerine kurulan her oyunda, her baskıda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili kurumlarının, kendisinden beklenen bilgi ve cesaretle görevini yerine getirmek için kolları sıvadığını belirten Durbakayım, şunları kaydetti:

"İnsanları ve kurumları bir araya getirerek güçlü bir sinerji yarattı. Ortaya çıkan güç ise önündeki her türlü sorunu alnının akıyla aşmasını bildi. Bugün yine dış odakların Türkiye üzerine kurduğu ekonomik baskı var. Bunu da yine güç birliği yaparak aşacağımıza inanıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’un liderliğinde başlatılan bu kampanya ile sektörümüzdeki durgunluğu aşacağımıza inanıyorum. Türkiye ekonomisinin dinamosu olan inşaat sektörü, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sağlıklı ve güçlü bir şekilde çalışmasını sürdürmeye devam edecek. İnşaat sektörünü temsil derneklere bağlı her üyenin özveriyle desteklediği bu kampanya ile alım gücü zayıflayan vatandaşlarımıza sıcak bir yuva sağlayacağız. İNDER olarak, 2018’i 'kar değil ar yılı' olarak görüyoruz."

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- Kampanya tüm Türkiye’ye yayıldı

Nazmi Durbakayım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasının sektörden büyük destek gördüğünü aktararak, "Kampanyanın duyurulmasından hemen sonra Türkiye’nin birçok yerinden İNDER’e üyelik talepleri gelmeye başladı. Gelen taleplerin amacı kampanya ile konut satmaktan ziyade, Türkiye ekonomisine yapılan saldırıya karşı oluşturduğumuz güç birliğine destek vermek içindi. Diğer taraftan 112 üyeden oluşan İNDER’de yaklaşık 30 firma 100’ü aşkın projesiyle kampanyaya katılım sağlamaya karar verdi. Emlak Konut GYO’nun şartlarını kendi özel projelerine uyarlayan üyelerimizin bazıları taksitlendirmeyi kendi bünyelerinde yaparken bazı üyelerimiz anlaşmalı bankalarla 120 ay ve 0,98 faiz imkanını sunacaklar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Türkiye İçin Kazanç Vakti" İNDER

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