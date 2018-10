İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ile Ege Perakendeciler Derneği (EGE PERDER) arasında Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında, 16 ürün grubunu ve 31 ürün çeşidini kapsayan en az 3 ay süreli iş birliği protokolü imzalandı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "'Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla değil, 'Dost düşman alışveriş görsün' diyerek, kampanyayı bir adım öteye taşımayı ve etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, yıl sonuna kadar devam edecek indirim kampanyası için iş birliği protokolü imzaladı. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında adeta ekonomik bir seferberlik havasının hakim olduğunu savunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, topyekün bir mücadelenin ancak topyekün bir halk sahiplenmesiyle mümkün olduğunu ifade etti. Merkezi ekonomi yönetiminin attığı isabetli adımların da bu yönde olduğunu anlatan Özgener, yerli malı kullanımından dövizle ilgili kararlara kadar her kampanyayı sahiplenerek, durumdan vazife çıkaran vatandaşlardan sonra şimdi de sıranın enflasyonla topyekün mücadeleye çağrılan iş dünyasında olduğunu vurguladı. İlk çağrının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) bünyesinde yer alan 81 il ve 160 ilçedeki 365 oda ve borsada yankı bulduğunu söyleyen Özgener, "Biz de ilk refleks gösteren odalardan biri olduk, anında kolları sıvadık, 'Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla değil, 'Dost düşman alışveriş görsün' diyerek, kampanyayı bir adım öteye taşımayı ve etkin sonuçlar almayı hedefledik. Bugün de bir arada size seslendiğimiz EGE PERDER ile el ele vererek bir indirim kampanyası için düğmeye bastık" dedi. Enflasyon ile mücadele programı kapsamında, asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapabileceğini ifade eden Mahmut Özgener, bugüne kadar odaya 58 firmanın başvurduğunu belirterek sürece destek verdiğini açıkladı. EGE PERDER’de enflasyonla mücadele kampanyasına derneğe üye 25 firma ile destek veriyor.

EGE PERDER’in yüzde 10 sabit indirim yapılacak sözünü verdiği ürün sayısının 31, yüzde 10 ve üzeri indirim yapacağı sözünü verdiği ürün grubu sayısının ise 16 olduğunu ifade eden Özgener, şöyle konuştu:

"Yakın tarihten hatırlarsanız ülkemiz, gelişmiş ülkeler kategorisine erişmek ve AB üyesi olmak için temel ekonomik kriterler olan Maastricht Kriterleri'nin birçoğunu sağladı. Kamu borç stoku ve bütçe açığının milli gelire oranında birçok AB ülkesinden daha iyi konuma eriştik. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk. Ancak enflasyon ve faiz oranlarında yüzde 5’lerin altında bir türlü kalıcı olamadık. Döviz kurlarının TL karşısında Ağustos ayı içerisinde ciddi değer kazanması, tek hane-çift hane arasında gidip gelen enflasyon oranlarının sıçramasına neden oldu. Bugün TÜFE yüzde 25’e yaklaştı. ÜFE ise yüzde 45’i aştı. 10 yılı aşkın bir zamandır genelde tek hanelerde seyreden TÜFE rakamlarının çift haneye yerleştiğini görüyoruz. Son aylık değişim yüzde 6,3. Mayıs 2016’da yıllık yüzde 6,58 olan enflasyon, Eylül 2018’de aylık yüzde 6’nın üzerine çıktı. Bu durumu fırsat bilerek enflasyon oranlarının çok ötesinde fiyat yükselen firmalar da oldu. Ticaret Bakanlığımız bu durumu kullanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmaması, ticaret etiği açısından da yüreğimize su serpiyor. Bu nedenlerden dolayı, ülkemiz ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel konumunda olan enflasyonla mücadeleye özel önem veriyoruz. Biliyoruz ki, enflasyonla mücadelede ne kadar yol alabilirsek, ekonomik gelişme hedeflerimize o kadar yaklaşırız."

BANKALARDAN DESTEK İSTEDİ

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, bankaların firmalara sadece güneşli günlerde değil, yağmurlu günlerde de şemsiye açmasını beklediklerini söyleyerek

"Bankalarımızın kredi maliyetlerinin arttığı ve kredi olanaklarının daraldığı bu günlerde reel sektörü desteklemesi büyük önem taşıyor. Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedefliyor. Enflasyonla mücadele ile eş zamanlı olarak yapısal reformların da hayata geçirilerek Enflasyonla Mücadele Kampanyasının taçlandırılması gerekiyor. Biz de İzmir iş dünyası olarak bu sürece tam destek veriyoruz. İzmir Ticaret Odası olarak da elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyor, başlattığımız kampanyanın çok olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inandığımızı bir kez daha vurguluyoruz" diye konuştu.

'KAR MARJIMIZI DÜŞÜK TUTUYORUZ'

Tamamı yerli sermayeli olan 25 üye, 400 şube ve 6 binin üzerinde istihdamla önemli bir gücü temsil ettiklerini belirten EGE PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Vahdet Sarıkaya, özellikle perakende sektöründe gıda perakendesinde fiyat artışları, fiyat etiketleri üzerine önemli bir gündem oluştuğunu ifade etti. Hükümetin konu nezdinde ciddi bir yeni ekonomi programı açıkladığını ardından da enflasyonla topyekün mücadele kampanyası başlattığını hatırlatan Sarıkaya şunları söyledi:

"Kampanyaya sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasından şirketlerden destek geldi. Kısa sürede inşaattan beyaz eşyaya, perakendeden gıdaya bilişimden otomotive kadar bine yakın firma programa katıldı. Aile bütçesine daha fazla destek olmak için böylesine bir rekabet ortamında kar marjımızı her zaman en düşük seviyede tutuyoruz. Bu nedenle enflasyonla topyekün mücadele kampanyasını EGE PERDER olarak tüm üyelerimizle destekliyoruz. Alışverişte yüzde 10 indirim uygulayacağız yapabilirsek daha fazlasını da yapacağız."

YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ÜRETİCİ ENFLASYONU

Üyeleri olan zincir marketlerin bütün ürün gruplarında rakiplerinden daha ucuz satmak için pazardaki fiyatları tek tek incelediğini kaydeden Sarıkaya, satın alma görüşmelerini de buna göre yaptıklarını söyleyerek "TÜFE'nin yüzde 17.90 olarak açıklandığı bir dönemdeyiz. Çikolatadan helvaya şampuandan deterjana kadar üretime dayalı sektörlerde yüzde 30'un üzerinde üretici enflasyonu var. İş sadece üreticiyle de bitmiyor. Karlılıkları zaten son derece düşük marjlarda olan market zincirlerinin işletme maliyetleri de her geçen gün artıyor. Ağır rekabetin yaşandığı, TÜFE'nin yüzde 18'lere dayandığı bir dönemde her birimizin mağaza kiralarına çok ciddi zamlar geldi. Minimum karlarla iş yapan perakendeciler olarak tüketicilerimize tüm gelişmeleri doğru anlatmayı kendimize bir görev biliyoruz" dedi. Yerel perakendeciler olarak yıl sonunda yüzde 15 büyümeyi hedeflediklerini anlatan Vahdet Sarıkaya, bu şekilde istihdama ve ülke ekonomisine katkılarının artacağını söyledi.