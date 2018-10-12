FİNANS

İndirim kampanyasına tekstil ve mobilya sektöründen destek

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyaya tekstil sektörü yüzde 20, mobilya sektörü yüzde 15 indirimle destek verdi - Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş: - "İndirim kampanyaları piyasanın canlanması açısından önemli. Bu kapsamda biz de yüzde 20 indirime gittik" - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı: - "Esnafımızla 'Türkiye kazanacak' diyerek tüm mobilya ürünlerimizde yüzde 15 indirim kararı aldık"

MEHTAP YILMAZ - Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyaya tekstil sektörü yüzde 20, mobilya sektörü yüzde 15 indirimle destek verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına destek hızla büyüyor. Programın tanıtımının yapıldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına çok sayıda firma katılırken, dernekler, odalar ve çeşitli kuruluşlar açıklamalarıyla programa desteklerini ortaya koyuyor.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) da kampanyaya destek veren kuruluşlar arasında yerini aldı.

AGSD Başkanı Canip Karakuş, AA muhabirine, programı desteklediklerini belirterek, enflasyonla mücadelenin sadece bugünü değil, geleceği de etkileyeceğini söyledi.

Dernek olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ifade eden Karakuş, programda kısa vadede enflasyonu aşağı yöne çevirecek adımların yer aldığını dile getirdi.

Karakuş, "İndirim kampanyaları piyasanın canlanması açısından önemli. Bu kapsamda biz de yüzde 20 indirime gittik." dedi.

- Mobilyada yüzde 15 indirim

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı da enflasyonla mücadele başta olmak üzere, ülke ekonomisinin yeniden şaha kalkması için üretici ve satıcıların dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı ile ekonomide dengelenme ve normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğine dikkati çeken Taklacı, bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Taklacı, Bakan Albayrak tarafından yapılan çağrıyla başlatılan indirim seferberliğini desteklediklerini ifade ederek, "ANKAMOB Mobilya Sarayı ve Siteler esnafımızla 'Türkiye kazanacak' diyerek tüm mobilya ürünlerimizde yüzde 15 indirim kararı aldık. Vatandaşlarımız pazartesi gününden itibaren kampanyamızdan yararlanabilirler." diye konuştu.

Siteler esnafının ham madde satın alımlarında fırsatçılarla karşılaştığını belirten Taklacı, döviz artışının kat kat fazlası zam yapan fırsatçıların inadına, enflasyonla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Taklacı, mobilyada da "Yerli Üretim" logosunun kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörü ülkemizde dışa bağımlılığı yok denecek kadar az olan sektörlerden biri. Talaşından suntasına, aksesuarından mekanizmasına, tutkalından boyasına kadar yüzde 100 yerli üretim ülkemizde mevcut. Özellikle Siteler'de üretilen mobilyaların yüzde 90'ı tamamıyla yerli."

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AGSD ANKAMOB Canip Karakuş Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı Hüseyin Taklacı

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