FİNANS

"İnegöl CEO Zirvesi"

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 01:49 | Son Güncelleme

Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez: - "Yapay zeka hayatımızda çok büyük değişiklikler açmak üzere geliyor ve devam ediyor"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Müteahhitler Derneği tarafından ''İnegöl CEO Zirvesi'' programı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşma yapan Google Türkiye Ülke Direktörü Bülent Hiçsönmez, mobilyanın insanların hayatında birinci sırada yer aldığını söyledi.

Hiçsönmez, web sitelerinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

''Bütün müşterileriniz mobildeki dükkanınıza her gün girip çıkıyor. Buna emin olabilirsiniz. Örnek vereyim. Misal 3 saniyeden fazla sürede açılan mobil web sitelerini yüzde 75 kişi terk ediyor. Bir daha da gelmiyor. Eğer web siteniz 3 saniyeden fazla açılıyorsa, yüzde 75 müşterinizi kaybediyorsunuz. Ondan sonra önümüze baktığımızda yapay zeka gelir. Bu çok genel terimdir ve genelde konuştuğumuzda o bizlik bir şey değildir. Yapay zeka hayatımızda çok büyük değişiklikler açmak üzere geliyor ve devam ediyor. Yapay zeka yeni bir teknoloji değildir."

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da geleceğe karşı pozitif olunmasını istedi.

Elmas, Türkiye'de yaşanan olumsuz durumlara karşı sapasağlam ayakta durduklarını belirterek, ''Evet, bir bedel ödüyoruz ama büyük sorun yaşanmıyor. Her seçim süreci, dışarıdan ekonomik sıkıntılar da yaşanılması sağlanıyor. Seçim süreçleri sonrasında bir rahatlama yaşanıyor. Eko-politik olarak birileri birilerini zorluyor. Bunların hepsini doğru değerlendirmemiz lazım.'' dedi.

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Yusuf Şehitoğlu ise İnegöl'de ilk defa bir CEO zirvesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

İnegöl'ün Türkiye'de ekonomik anlamda örnek bir şehir olduğuna değinerek, "İnegöl'ün Türkiye’nin 16. büyük ekonomisi, ihracat fazlası ve sıfıra yakın işsizlik oranıyla Türkiye'de örnek bir şehir. Sektör problemlerinin çözümünün yanı sıra şehrin marka değerinin artırılması, diğer sektörlerin geliştirilmesine de katkı koymamız gerekiyor. İnegöl gücünü geçmişinden alan bir şehir. İnegöl birçok değere sahip. Biz bu değerleri daha aktif hale getirmeye çalışacağız.'' ifadesini kullandı.

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‘İnegöl CEO Zirvesi’ bursa İnegöl

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