İnegöl kirazında ihracat dönemi başladı

"Buradaki hedefimiz İnegöl'de üretilen ürünlerin değerini ortaya çıkarmak. Üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi için burada ihracata yönelik ürünlerin işlenmesi, depolanması ve akabinde pazarlanmasını yapmak için çiftçilerimize özetle önder oluyoruz. Bu bağlamda İnegöl'de ilk olarak Napolyon kirazımızı Almanya, Ukrayna ve Rusya gibi ülkelere gönderiyoru. İnegöl ilçesi bir mobilya, bir köfte, bir Oylat Kaplıcaları veya İnegölspor ile nasıl ünlüyse meyvesiyle de ünlü bir şehir olacak."

Dipsizgöl Mahallesi Muhtarı Levent Arslan ise Napolyon kirazı hasadının 10 gündür devam ettiğini ifade ederek, "Ortalama 500 ila 700 ton kiraz rekoltesi bekliyoruz. Belediyemizin kurduğu kooperatif son derece önemlidir. Önümüzdeki yıllarda bunun katkısını çok fazla göreceğiz." diye konuştu.

Çiftçi Hüseyin Ay da ilçenin ciddi bir kiraz rekoltesine sahip olduğunun altını çizerek, "Bu yıl köyümüzün ihracat hedefleri var. Amacımız kirazımızı bütün dünyaya duyurmak ve tattırmak. Meyvelerimizin lezzetli ve kaliteli olduğunu tüm dünyaya göstermeyi hedefliyoruz." dedi.

