FİNANS

İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen '40.

İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen '40. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı MODEF EXPO', Arap turistlerden yoğun ilgi gördü.
23 Ekim'de kapılarını açan fuar, 3'üncü gün de ziyaretçilerin akınına uğradı. 28 Ekim'e kadar açık kalacak olan mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği fuara, Arap turistler de yoğun ilgi gösterdi. Lübnan’dan gelen iş adamı Adnan Mazlum, Çin'e ürün gönderdiğini söyleyerek, "İnegöl’ün diğer ülkelere ve illere göre farkını bu fuarda gördüm. Çok lüks modeller var. Klasik, altın varaklı mobilyaları tercih ediyoruz. Fakat bu fuarda modern mobilyaları da beğendik" dedi.
'MODERN MOBİLYALAR ARAP PİYASASINDA'
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, ilk 3 gün çok sayıda kişinin fuarı gezdiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Fuarımız oldukça güzel gidiyor. Fuarımıza Güney Afrika, Asya, Arabistan’dan ziyaretçilerimiz var. Arap piyasası, bizim çabuk ulaşabildiğimiz piyasa. Güzel bir sinerji sağladık. Önceki yıllarda altın varaklı, daha klasik mobilyaları seçen Arap müşterilerimiz, yine o ürünleri alıyorlar; ama bu fuarla birlikte modern mobilyayı beğendiklerini görüyoruz. Suudi Arabistan, Cezayir gibi ülkeler başta olmak üzere modern çizgideki model çeşitlerimiz, artık Arap piyasasında tutuluyor."
Avrupalıların ise yıllardan bu yana modern mobilyaları tercih ettiklerini dile getiren Uğurdağ, bu fuarda da modern mobilyaları satın aldıklarını, cevizden yapılmış modern çizgilere sahip ürünleri tercih ettiklerini belirtti. Fuarın henüz 3'üncü günü olmasına rağmen geçen seneki rakamlara ulaştıklarını ifade eden Uğurdağ, “İlk gün oldukça yoğun bir katılım vardı fuara. Allah'a şükür geçen seneki fuara göre bu sene de oldukça iyi rakamlara ulaştığımızı görüyoruz. Ziyaretçi niteliğimizi de üstlere çekiyoruz. Kriterleri daha da yukarıya çekersek, fuarımızın başarısı daha da artacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisiİnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisiİnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisiİnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e gerilediİmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi
OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeliOSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

Sarımsaklı suyla patates verimini artırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.