İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'de mobilya sektörünün buluştuğu 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde törenle açıldı.

Bu yıl 41'incisi gerçekleştirilen MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

KDV İNDİRİMİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğine vurgu yaparak, sadece üretmenin yetmediğini, aynı zamanda üretilen ürünleri marka haline getirerek dünyaya tanıtmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İnegöl 1 asırdır mobilya üretiyor. İnegöl 1,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin 18'inci büyük kentidir. İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının da yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Türkiye'nin ihracat artığı yüzde 7 iken mobilyada ihracat artığı yüzde 14 oldu. İhracat hedefimiz bu yıl sonunda yüzde 20'dir. 4 milyar dolara yaklaşmasını temenni ediyoruz. 20 sene önce dünya mobilya ihracatında ilk 20'de bile yoktuk, bugün 12'nci sıradayız. En yakın hedefte de ilk 10'a girmek var. Tüm bu başarılarda MODEF fuarı gibi gelişen, büyüyen küresel bir fuarın da payı çok büyük. TOBB olarak mobilya sektörümüzün her zaman yanında olduk ve destek verdik. Sizlerden gelen KDV indirim talebini hükümetimize ilettik ve sağ olsun yerine getirdiler. KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı, o tarih geldiğinde piyasaların durumuna göre tekrar hükümetimize taşıyabiliriz" dedi.