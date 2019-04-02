FİNANS

İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.04.2019 19:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de mobilya sektörünün buluştuğu 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde törenle açıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'de mobilya sektörünün buluştuğu 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Bursa'nın İnegöl ilçesinde törenle açıldı.

Bu yıl 41'incisi gerçekleştirilen MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

KDV İNDİRİMİ 30 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğine vurgu yaparak, sadece üretmenin yetmediğini, aynı zamanda üretilen ürünleri marka haline getirerek dünyaya tanıtmak gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İnegöl 1 asırdır mobilya üretiyor. İnegöl 1,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle ülkemizin 18'inci büyük kentidir. İnegöl, Türkiye'nin mobilya ihracatının da yüzde 17'sini tek başına yapıyor. Türkiye'nin ihracat artığı yüzde 7 iken mobilyada ihracat artığı yüzde 14 oldu. İhracat hedefimiz bu yıl sonunda yüzde 20'dir. 4 milyar dolara yaklaşmasını temenni ediyoruz. 20 sene önce dünya mobilya ihracatında ilk 20'de bile yoktuk, bugün 12'nci sıradayız. En yakın hedefte de ilk 10'a girmek var. Tüm bu başarılarda MODEF fuarı gibi gelişen, büyüyen küresel bir fuarın da payı çok büyük. TOBB olarak mobilya sektörümüzün her zaman yanında olduk ve destek verdik. Sizlerden gelen KDV indirim talebini hükümetimize ilettik ve sağ olsun yerine getirdiler. KDV indirimi 30 Haziran'a kadar uzatıldı, o tarih geldiğinde piyasaların durumuna göre tekrar hükümetimize taşıyabiliriz" dedi.

'KDV İNDİRİMİ 2023'E KADAR DEVAM ETMELİDİR'

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise Türkiye'nin son 15 yılda mobilya sektöründe dünyada kendinden söz ettirdiğini dile getirerek, "Türkiye'nin istisnasız her yerinde mobilya sektörü var ve gelişmeye devam ediyor. Mobilya sektörümüz ihracata dayalı büyüdü. 2018'de 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaptık. Önemli bir başarıya imza attık. Bu başarının temelinde İnegöl gibi üretici yerlerin önemli payı var. Bu KDV indirimi ham maddeleriyle birlikte 2023'e kadar devam etmelidir" diye konuştu.

'FUARIMIZA GİRMEK İÇİN BEKLEYEN YÜZLERCE FİRMAMIZ VAR'

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da, "İnegöl'de üretim yapan 160 firmamız bugün bu fuarımıza iştirak ediyor. Fuarımıza girmek için bekleyen yüzlerce firmamız var. İnegöl olarak 1,320 milyon dolar ticaret hacim büyüklüğüne ulaşarak Türkiye'de 22'nci büyük ekonomi olduk, 691 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye'nin en büyük 8'inci ekonomisi olduk. Bu rakamlara katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. 2025'lerde, 2030'larda bu şehir gelişmeye ve büyümeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. Başkan Uğurdağ ayrıca fuar alanının yetersiz kaldığını ve daha fazla metrekarede modern bir fuar alanı dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.

'GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İNANIYORUZ'

Hindistan Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Shafique Porbanderwala da yaptığı konuşmada, "Ülkenizde olmaktan ve böyle güçlü bir platformda kendimizi tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz. Sizler şu anda ev mobilyası üreten bir şehir olarak Hindistan'ın ihtiyacının yüzde 65'ine hitap edebilirsiniz. Neden Hindistan yükselen bir pazar? Hindistan'ın nüfusunun büyük bir oranı gençlerden oluşuyor. Bu gençler daha çok üretip harcamaya dayalı bir yaşam biçimine sahiptir. Bu yüzden Hindistan ekonomisi yükselen bir ivmeye sahip. Her ülkede olduğu gibi Hindistan devleti de üretimi destekliyor. Sizleri Hindistan'da üretim yapmaya davet ediyoruz. Uzun dönemli sürdürülebilir bir iş birliği kurmak için buradayız. Güçlü bir iş birliğine inanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı. Ardından konuklar fuarı gezip, ürünleri inceledi.

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İnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldıİnegöl'de 41'inci MODEF Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı
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