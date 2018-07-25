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İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı sancılı başladı.

İnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde armut hasadı sancılı başladı. Yoğun yağışlar nedeniyle rekolte yüzde 50 oranında düşerken fiyatların istenilen seviyede olması üreticiye az da olsa moral verdi.
İnegöl'den Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. İlçeye bağlı Çeltikçi köyünde 1200 dönümlük alanda armut yetiştirilirken, rekolte üreticiyi üzdü. Çeltikçi Muhtarı Rıdvan Uslu, rekoltenin bu sene çok kötü olduğunu söyledi. Dönüm başına 1,5 ton ürün beklediklerini ifade eden Uslu, "Bu seneki rekoltemiz 2 bin ton civarında olur. Bu sene yağışların bol olması rekolteyi düşürdü. Yüzde 50 oranında bir rekolte düşüşü var. Bir tarladan 30 ton armut alınırken bu sene 15 ton ancak alınabiliyor. Mevsimlik işçi ücretlerini, mazot, ilaç parasını zor öderiz" dedi.
Uslu, rekolte düşük olmasına rağmen fiyatların istenilen seviyede olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Geçen sene rekolte iyiydi, fiyatlar düşüktü. Bu sene rekolte düşük, fiyatlar biraz iyi. Geçen sene 1,2 ile 1,6 TL arasında satışı yapılan armudun bu seneki fiyatı 2 TL ile 2,2 TL arasında değişiyor. Pazarda 4-5 liraya satılıyor. Burada parayı kazanan toptancılar oluyor. Buna da şükürler olsun. Çiftçiler olarak şükretmesini bilen insanlarız."

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İnegöl'de armut hasadı sancılı başladıİnegöl'de armut hasadı sancılı başladıİnegöl'de armut hasadı sancılı başladıİnegöl'de armut hasadı sancılı başladı

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