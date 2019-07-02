FİNANS

İnegöl'de kanola hasadına başlandı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday üretimini gölgede bırakan kanolada hasat dönemi başladı.

İnegöl'de kanola hasadına başlandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday üretimini gölgede bırakan kanolada hasat dönemi başladı.
İnegöl'de buğday ve arpaya alternatif bir bitki olan kanolanın bu seneki hasadına başlandı. 5 yıldır üretimi yapılan kanola, çiftçinin yüzünü güldürdü.
İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Sungurpaşa Mahallesi'ndeki tarlalara giderek incelemelerde bulundu. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün kanola hasadı başladı. Toplama merkezinde incelemelerde bulunuyoruz. Her sene kanola üretimi yükseliyor. 5 yıl önce 10 dönümlük alanda ekimle başladı. Şu an Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde toplamda 7 bin dekarlık alanda kanola üretimi yapılıyor. Hedefimiz 10 bin dönümlerin üzerine çıkmak. Bahar ayının kurak geçmesi rekoltede düşüklüğe sebep oldu. Fiyatlar da geçen yıla göre aynı. Kilosu 2 liradan satılıyor. Pazarlanmasıyla alakalı da çalışmalarımız olacak. Ziraat Odası olarak alternatif ürün çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz bol bereketli sezon geçirir" dedi.
Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Çiftçi Galip Duyan ise "Bundan 5 yıl önce bölgemizde ilk defa kanola ekimi yapmıştık. Denememiz başarıyla gerçekleşti. Buğday ve Arpaya alternatif bir bitki oldu. Daha ileriye gitmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz" diye konuştu.
Sungurpaşa Mahallesi Muhtarı Enver Bali de "10 dönümle başlayan hikaye 7 bin dönümlere çıktı. Sungurpaşa ve Boğazköy mahallesinde ekim yapılıyor. Diğer çevre köyler de üretime başlayacak. Kanola üretimi ilçemize yayılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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İnegöl'de kanola hasadına başlandıİnegöl'de kanola hasadına başlandıİnegöl'de kanola hasadına başlandıİnegöl'de kanola hasadına başlandı

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