FİNANS

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde 200 dönüm alanda yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı.  İlçede yaşayanların büyük bölümü bahçelerinde kendi kullanımları için karpuz yetiştirirken, Çavuşköy Mahallesi'nde oturanların yüzde 90'ı gelir elde etmek için üretim yapıyor.

İnegöl'de karpuz hasadı başladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy Mahallesi'nde 200 dönüm alanda yetiştirilen karpuzun hasadına başlandı.
İlçede yaşayanların büyük bölümü bahçelerinde kendi kullanımları için karpuz yetiştirirken, Çavuşköy Mahallesi'nde oturanların yüzde 90'ı gelir elde etmek için üretim yapıyor. Mahallede 200 dönüm alanda susuz yöntemle yetiştirilen karpuzların hasadına başlandı. Çavuşköy Mahallesi Muhtarı Hasan Akalın, bu sene 2 bin ton rekolte beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:
"Bu sene oldukça verimli geçti. Kalitemiz yine her seneki gibi daha güzel ve rekoltemiz daha yüksek. Pazarlama sorunumuz da yok. Yakınımızda olan Akhisar Mahallesi'ne inmeden tükeniyor. Adana karpuzuyla kıyaslarsak bizim karpuz daha lezzetli ve daha sulu olmasıyla ön plana çıkıyor. Bizim karpuzumuza olan talep o kadar yoğun ki, ilk hasadımızı yapan kardeşimiz İnegöl’e gidemeden geçen gün Akhisar Mahallesi'nde 2 ton karpuzu tüketti. İnsanların bize olumlu dönüşleri çok güzel. Hasat öncesi bile sipariş verenler oluyor."
Mahallede karpuz üretiminin her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Akalın, "Daha önce ticari boyutta karpuz üretimi yapmıyorduk. Bir kardeşimizin denemesi sonucu para kazanmasıyla birlikte artık mahallede herkes karpuz yetiştirir duruma geldi. Karpuzun kilosunu 1,5 liradan satıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladıİnegöl'de karpuz hasadı başladı

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştıSÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı
MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamdaMATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

İş hayatında ikili yeni model geliyor

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Ekmeğe yüzde 15 zam geldi

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Facebook hisseleri yüzde 20'den fazla değer kaybetti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

SÖYLEŞİ - Air France & KLM / Salemi: İstanbul dolulukları yüzde 84’ü aştı

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

MATSO Başkanı Boztaş: Piyasanın kontrolü ithal susamda

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

Turkcell / Terzioğlu: Turkcell’in kur riski makul seviyede

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

CarrefourSA kurban bağışı imkanı sunuyor

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

Gaziantep’te işe yerleştirmede yüzde 13 artış sağlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.