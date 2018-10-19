FİNANS

İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'enflasyonla topyekün mücadele' çağrısına, mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya firmaları yüzde 10 indirim kampanyasıyla cevap verdi.

İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 'enflasyonla topyekün mücadele' çağrısına, mobilyanın başkenti Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya firmaları yüzde 10 indirim kampanyasıyla cevap verdi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada yüzde 10 indirim kampanyasının startını verdiklerini, kampanyaya 65 firmanın katıldığını açıkladı. İTSO öncülüğündeki kampanyaya 65 firma katıldı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, mobilyada yüzde 10 indirim kampanyasının startını verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:
"Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak’ın liderliğinde başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, İnegöl olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız."

FOTOĞRAFLI

İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyasıİnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisiTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Arda-Berkay kavgasında bomba bir detay daha! İlk kez ortaya çıktı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

LPG'ye 10 kuruşluk indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'de 170 firma mobilya satışında yüzde 10 indirim yaptı

Kayseri'de 170 firma mobilya satışında yüzde 10 indirim yaptı

Antalya'ya yılbaşından bu yana havayoluyla 12 milyon 100 bin ziyaretçi geldi

Antalya'ya yılbaşından bu yana havayoluyla 12 milyon 100 bin ziyaretçi geldi

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

Çanakkale'ye Gıda İhtisas OSB'si

ABD 1 trilyon doları yakıyor

ABD 1 trilyon doları yakıyor

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.