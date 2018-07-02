İnegöl'de patates hasadı başladı

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde hasat başladı.

İnegöl'de sözleşmeli ekilen patatesin kilogramı 63 kuruştan, bireysel olanların kilogramı ise 2 liradan sökülüyor.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, bir patates tarlasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İnegöl ve Afyonkarahisar gibi üretim merkezlerinde yapılacak hasatla birlikle piyasaya giren ürün miktarının artacağını ve fiyatların düşeceğini söyledi.

Bu yıl İnegöl'de 6 bin dönümü sözleşmeli, 4 bin dönümü bireysel olmak üzere 10 bin dönümde patates ekimi yapıldığını belirten Çelik, "Bu yıl yaklaşık 40 bin tonluk rekolte bekleniyor. Sözleşmeli patatesin kilosu 63 kuruş, bireysel ekilen ise 2 liradan sökülüyor. Patatesin fiyatının halen yüksek olduğunu görüyoruz. Bugün 2 liradan tarladan çıktıktan sonra tüketicinin sofrasına 3-4 liradan gelecektir." dedi.

İnegöl'de 2-3 bin dönümde de soğan üretildiğini dile getiren Çelik, "Soğan da bu sene para yapıyor. Bu sene patates adına mutluyuz. Allah çiftçilerimize bereketli dönemler yaşatsın. İklimler değişti, halen buğday hasadına başlayamadık. Yağışlar yaz ayına kayınca, hasat dönemleri de ötelendi. Kiraz da bu sene para yapmadı." diye konuştu.

