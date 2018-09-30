FİNANS

İnegöl'den, Hollanda'ya 1100 ton salça

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 6 yıldır Hollanda'ya biber salçası ihraç eden Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da 1100 ton salça ihraç edecek.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 6 yıldır Hollanda'ya biber salçası ihraç eden Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da 1100 ton salça ihraç edecek.

Merkezi Hollanda’nın Baarn şehrinde olan geçen yıl İnegöl'den bin ton biber salçası ithal eden İNPROBA firmasının Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, Kalite Kontrol Müdürü Yuonne Rynders ve Kısım Şefi Ali Altındağ ilçeye geldi. Firma yetkilileri, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ithal edeceği ürünleri test etti. Satın Alma Müdürü Stalenhoef, bu yıl bin 100 ton salça ithal edeceklerini, alımın da peyder pey yapılacağını bildirildi.

Tercüman aracılığıyla açıklama yapan Kees Stalenhoef, "6 senedir Kulaca Kooperatifi ile çalışmaktan memnunuz. Her sene aldığımız ürünü artırıyoruz. 400 tonla başladık, bu sene bin 100 ton istiyoruz. 3 senede bir, kaliteden sorumlu menajerle buraya kontrole geliyoruz. Kaliteyi yükseltmek için gerekenleri söylüyoruz. Kulaca’dan memnunuz, bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.

'BİZ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur ise "Misafirlerimiz Hollanda’dan geldi. 6 yıldır yaptığımız ihracat, her sene artarak devam ediyor. Ama Avrupa kriterleriyle, Türkiye kriterleri arasında oldukça farklılıklar var. O nedenle bu uyumu sağlayabilmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Yapılan inceleme sonuçları olumlu. İnşallah üretimi devam ettireceğiz ve ülkemize döviz kazandıracağız. Ama Türkiye’nin ürün potansiyeli iyi görünmüyor. Biz bin tonun üzerinde üretim yapacağımızı düşündük. Eğer Ekim ayı sonuna kadar havalar iyi giderse, biz bu üretim rakamını yakalarız. Ama iklimle ilgili sıkıntı yaşarsak bin tonun altına düşebiliriz. Biz var gücümüzle çalışıyoruz. Ufak tefek eksiklerimiz var ama Türkiye’nin her tarafından acı biber getirerek, Hollanda’nın ihtiyacını göreceğiz. Çünkü önümüzdeki yıllarda da ihracatın devam etmesi için taahhüdümüzü yerine getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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