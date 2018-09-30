İnegöl'den, Hollanda'ya 1100 ton salça

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 6 yıldır Hollanda'ya biber salçası ihraç eden Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl da 1100 ton salça ihraç edecek.

Merkezi Hollanda’nın Baarn şehrinde olan geçen yıl İnegöl'den bin ton biber salçası ithal eden İNPROBA firmasının Satın Alma Müdürü Kees Stalenhoef, Kalite Kontrol Müdürü Yuonne Rynders ve Kısım Şefi Ali Altındağ ilçeye geldi. Firma yetkilileri, Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden ithal edeceği ürünleri test etti. Satın Alma Müdürü Stalenhoef, bu yıl bin 100 ton salça ithal edeceklerini, alımın da peyder pey yapılacağını bildirildi.

Tercüman aracılığıyla açıklama yapan Kees Stalenhoef, "6 senedir Kulaca Kooperatifi ile çalışmaktan memnunuz. Her sene aldığımız ürünü artırıyoruz. 400 tonla başladık, bu sene bin 100 ton istiyoruz. 3 senede bir, kaliteden sorumlu menajerle buraya kontrole geliyoruz. Kaliteyi yükseltmek için gerekenleri söylüyoruz. Kulaca’dan memnunuz, bu şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.