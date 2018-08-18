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İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

 BURSa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl Hollanda'ya bin 200 ton acı biber salçası ihracat edecek.

İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yıl Hollanda'ya bin 200 ton acı biber salçası ihracat edecek. Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, döviz ve ihracatın öneminin arttığı şu günlerde, diğer kooperatiflerin de kendilerini örnek alması gerektiğini söyledi.
​Kooperatifte ihracata yönelik acı biber salçası işlemeye başladıklarını belirten Kulaca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, “İzmir Tire’den 20 ton biber geldi. İhracata yönelik çalışmalara başladık. 30 kadın çalışanla sezona başladık. Bayram sonrasında çalışan sayısı 60-70’i bulacak. İhracatta garantimiz vardır. Çünkü diğer ülkelere nazaran ürünümüz kaliteli ve lezzeti de farklıdır. Hollanda firması da bizi tercih ediyor. Türkiye ile siyasi problemler yaşanmasına rağmen ticari anlamda bir problemimiz yok. Her yıl kapasitemizi yükseltiyoruz. Geçen yıl bin ton civarında ihracat yapmıştık, bu sene bin 200 tona çıkaracağız. Hollanda’ya yaptığımız ihracat hem ülkemiz, hem de kooperatifimiz için önemli. Çünkü döviz yükseldiği zaman biz bundan istifade ediyoruz. Ülkemize de döviz getirdiğimiz için çok mutluyuz. Hollanda’nın ithalat kriterleri yükselmesine rağmen bu kriterlere uymaya çalışıyoruz. Özellikle ilaç kalıntısının olmamasına dikkat ediyoruz. Şu an bir sorunumuz yok, ama sezon sonuna doğru biberin yağmurlardan etkilenmemesi konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Bunlara da dikkat edeceğiz. Böylelikle hem ilçemizi, hem de ülkemizi iyi temsil edeceğimize inanıyorum” dedi.
'KAPASİTEMİZİN YÜZDE 70’İNİ İHRACATA GÖNDERİYORUZ'
İhracatla birlikte kooperatifin üretim kapasitesinin de büyüdüğünü ifade eden Uğur, “Önceleri sadece iç piyasaya çalıştığımızda kapasitemizin yüzde 60-70’ini kullanabiliyorduk. Çünkü sattığımız belliydi, fazlasını yapmıyorduk. İhracata başladıktan sonra her geçen gün büyüdük. Şu anda tüm kapasitemizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Geri kalan kısmı da iç piyasa için hem acı biber, hem tatlı biber, hem de domates salçası yapıyoruz. Biz ev tipi kendimize özel salçalar yaptığımız için, kendi yöremizde ve ülkemize satabileceğimiz kadar yapıyorduk. Ama ihracat girince, imalatımızın üç katına çıktı. Bunun da yüzde 70’i ihracata gidiyor. Bununda diğer kooperatiflere örnek olması gerekiyor” diye konuştu.
'AVRUPA TARIMCISI İHTİYARLADI'
Ülkemizin şu anda ihracata ve dövize ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Uğur, “Diğer kooperatif ve üreticilerin de bu yönde üretimler yapması lazım. Ben biliyorum ki; Avrupa tarımcısı ihtiyarlamıştır. Bizim Avrupa’ya tarım ihracatı yapmamız lazım. Enflasyonun olduğu dönemler, tarım ürünlerine büyük bir avantaj sağlar. Bunun için de organizasyonlar ve çalışmalar yapılması gerekiyor. Aksi takdirde şu anda devalüasyon nedeniyle girdilerin artması çiftçiyi karamsar hale getirdi. Bunun iyiye dönüşmesi için yeni çalışmalar ve yeni hedefler belirlenmesi gerekiyor. Bu anlamda önümüzdeki yıl çok önemlidir. Üretimi artırmak, kaliteyi artırmak ve ihracat yapmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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İnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salçaİnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salçaİnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salçaİnegöl’den Hollanda’ya bin 200 ton salça

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