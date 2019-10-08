İnegöllü mobilyacı 8,5 metrelik koltuk üretti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya firması, sipariş üzerine 8,5 metre uzunluğunda koltuk üretti.

İnegöl Mobilya Sanayisi'nde, yaklaşık 20 kişilik ekibin çalışmasıyla koltuğun yapımı 5 günde tamamlandı.

Firma sahibi Ahmet Büyükkaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koltuk ve sandalye üretimiyle uğraştıklarını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce gelen müşterinin, otel lobisi için 8,5 metre uzunluğunda koltuk istediğini belirten Büyükkaşıkçı, "Bunun üzerine planlama yaptık. Alt kasasını profilden üretip üzerine kumaş kaplamayı düşündük. Müşterimiz de bunu kabul etti. Daha sonra üretimimizi gerçekleştirdik." dedi.

Büyükkaşıkçı, atölyenin döşeme bölümüne koltuğun iskeletini kumaş kaplaması için indirmelerinin kolay olmadığını ifade etti.

Sonuçta güzel bir iş çıkardıklarını vurgulayan Büyükkaşıkçı, "Daha önce Türkiye'de 8,5 metre uzunluğunda herhangi bir koltuk üretiminin yapıldığını duymadım, görmedim. Dikişçiyi, ayakları montajlayan arkadaşları, kasamızı yaptırdığımız metal ekibini de sayarsak yaklaşık 20 kişi bu koltukla uğraştı. Kasayı dükkana getirmek için bile tır tuttuk." diye konuştu.

Büyükkaşıkçı, koltuğu İstanbul'a tırla göndereceklerini söyledi.

