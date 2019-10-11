FİNANS

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 12:06 | Son Güncelleme

  Influencer pazarlaması alanında Türkiye’nin en iyilerini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan INFLOW Awards’un 11 kişiden oluşan jüri konseyi oluşturuldu.

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Influencer pazarlaması alanında Türkiye’nin en iyilerini belirlemek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek olan INFLOW Awards’un 11 kişiden oluşan jüri konseyi oluşturuldu.
INFLOW Awards ödül töreni 22 Ekim Salı günü Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek ve kazananlar dijital ve pazarlama sektörünün duayen isimlerinden oluşan jüri tarafından belirlenirken, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası arenadaki marka ve ajansları da ödül törenine dahil edecek.
Tarihçi - Seyahat Yazarı - Profesyonel Rehber Saffet Emre Tonguç, Facebook Türkiye Ajanslar ve Markalar Müdürü İlke Çarkçı Toptaş, Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç, Publics Groupe Türkiye Ceo’su Savaş İnanç Dedebaş, Getty Images Ülke Direktörü Çağla Şumnu, TBWA Group İstanbul Ceo’su Burcu Kayımtu, INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, People Ajans CBDO’su Atakan Kural, Boğaziçi Üniversitesi Pazarlama Profesörü Aslıhan Nasır, Effect PR Ceo’su Gonca Karakaş ve BE İletişim Danışmanlık Kurucusu Berna Kürekçi Şendir’in aralarında bulunduğu jüri üyeleri toplantıda buluşarak, proje ve adayları değerlendirdi. 31 farklı kategoride sahiplerini bulacak ödüllerin “En İyi Instagram Influencer’ı”, “En İyi Twitch Influencer’ı” ve “En İyi Youtube Influencer’ı” kategorilerini ise halk belirleyecek. (Fotoğraflı)

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