FİNANS

ING Bank: Cari açık Temmuz’da beklendiği gibi daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

ING Bank’ın, Temmuz ayı cari açığını değerlendiren Ekonomi Notları’nda, “Geçtiğimiz aylarda zayıflayan sermaye akımları eğilimi Temmuz’da da devam ederken, cari açık beklendiği gibi daraldı” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: “1.8 milyar dolarla piyasa beklentisine paralel gerçekleşen Temmuz cari açığının ardından, Haziran’da yön değiştirerek daralmaya başlayan 12 aylık birikimli rakam bu eğilimini koruyarak 54.6 milyar dolara geriledi.

İstanbul, 14 Eylül (DHA) - ING Bank’ın, Temmuz ayı cari açığını değerlendiren Ekonomi Notları’nda, “Geçtiğimiz aylarda zayıflayan sermaye akımları eğilimi Temmuz’da da devam ederken, cari açık beklendiği gibi daraldı” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“1.8 milyar dolarla piyasa beklentisine paralel gerçekleşen Temmuz cari açığının ardından, Haziran’da yön değiştirerek daralmaya başlayan 12 aylık birikimli rakam bu eğilimini koruyarak 54.6 milyar dolara geriledi.
“Aylık bazda incelendiğinde, iyileşme ikincil gelirdeki daralmaya rağmen iç talepteki ivme kaybının ithalat talebine yansıması ve güçlü seyreden ihracata paralel toparlanmaya başlayan dış ticaret dengesinden kaynaklandı.
“Ayrıca, net turizm gelirlerinde yıllık yüzde 23 sıçramayla desteklenen hizmetler dengesindeki büyüme de cari açıktaki eğilimde önemli rol oynadı. 2017’de GSYH’ye oranla yüzde 5.5 olan ve Haziran’da yüzde 6.6’ya ulaşan 12 aylık birikimli açık, Temmuz’da gerileyerek tahmini yüzde 6.2 - 6.3 düzeyine geldi.
“Finansman tarafında, bu yıl genelde zayıf seyreden sermaye akımları görünümü Ağustos’taki ciddi dalgalanma öncesinde bu eğilimini sürdürdü ve 1.2 milyar dolarlık sınırlı giriş kaydedildi. Bu gelişmede, yurtdışı piyasalardaki dalgalanmalarla beraber daha az destekleyici hale gelen küresel şartlar ile Türkiye’ye yönelik bir süreden beri devam eden risk algısı önemli rol oynadı.
“Temmuz verilerine göre cari açık, sınırlı sermaye girişi ve net hata, noksan kaynaklı 3.0 milyar dolar giriş (son 12 ayda giriş 18 milyar dolar) ile karşılanırken, resmi rezervler 2.4 milyar dolar arttı.
“Sermaye hesabı detayına göre, yerleşikler yurtdışındaki varlıkları artırmaya devam ederken, portföy akımları yerleşik olmayan yatırımcıların hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki 0.5 milyar dolarlık satışları ile Şubat’tan bu yana olduğu gibi ekside kaldı. Ancak, yabancı bankaların yurtiçindeki mevduatlarını artırmaları, ticari krediler, yabancı doğrudan yatırımlar ve borçlanma kaynaklı az miktarlı girişlerle sermaye akımları artıda kaldı.
“Şirketlerin net borçlanmaları uzun ve kısa vadede sırasıyla 0.7 ve 0.4 milyar dolarla devam etse de; bankalar 0.4 milyar doları uzun vadede olmak üzere 0.9 milyar dolarla net borç ödeyicisi oldular. Buna bağlı olarak 12 aylık borç çevrim oranı şirketler kesiminde önceki aya göre yükselerek yüzde 142’ye gelirken, bankacılık sektöründe sınırlı bir artışla yüzde 106’da kaldı.
“Bu durum, banka ve şirketlerin bazı zorluklara rağmen Temmuz itibariyle yurtdışı finansmana erişim imkanlarını koruduklarını gösterdi.
“Özetle, ekonomideki hızlı ivme kaybı ve liradaki zayıflığın rekabet gücüne dolayısıyla ihracata olumlu katkısıyla cari açıktaki toparlanmanın önümüzdeki dönemde devam edeceğini söyleyebiliriz.
“Öte yandan, yüksek finansman ihtiyacı yanında sermaye akımlarındaki zayıflama eğilimi lira varlıkların finansal piyasalardaki dalgalanmalara duyarlılığını artırıyor. Bu şartlar altında, kamu karar alıcıların adımları sermaye akımlarının seyrinde belirleyici olacak.”

PARTNERDoğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...Doğuştan penisi yoktu ilk cinsel deneyimini yaşayınca...
Aytemiz'den hediye puan kampanyasıAytemiz'den hediye puan kampanyası
HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyorHAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

İşte genç girişimciye 200 bin lira hibe! İşte ayrıntılar

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Erdoğan: Dövizin ağustosta 7 liraya yükselmesi suikasttır

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Sürücülere uyarı! Ağır cezası var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz'den hediye puan kampanyası

Aytemiz'den hediye puan kampanyası

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

HAVELSAN GM: 3,500 CV'den uygun eleman bulamadığımız olabiliyor

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Dr. İncekara: Türk parası kıymetini koruma kontrollü bir düzenleme

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

Bülent Eczacıbaşı 45 yıllık deneyimlerini paylaştı

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

KidzMondo’dan çocuklara okula dönüş hediyesi

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.