FİNANS

ING Bank liseli gençler arasında inovasyonu “Remixopolis” ile destekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Türkiye’deki en büyük “Junior Achievement” etkinliklerinden biri olan liselerarası inovasyon kampı Remixopolis kampında lise öğrencileri, büyük şirketlerin gerçek hayattaki problemleriyle tanışarak, gerçek sorunlara yönelik yaratıcı çözümler geliştirdi.

İstanbul, 19 Mayıs (DHA) - Türkiye’deki en büyük “Junior Achievement” etkinliklerinden biri olan liselerarası inovasyon kampı Remixopolis kampında lise öğrencileri, büyük şirketlerin gerçek hayattaki problemleriyle tanışarak, gerçek sorunlara yönelik yaratıcı çözümler geliştirdi.
Faaliyetlerini odağına inovasyonu alarak yürüten ING Bank, girişimcilik ve inovasyon ekosistemine verdiği desteği, sponsor olduğu liselerarası inovasyon kampı Remixopolis ile sürdürdü. Türkiye’deki en büyük “Junior Achievement” etkinliklerinden biri olan ve gençlerin yaratıcı fikirlerine ev sahipliği yapan Remixopolis’te lise öğrencileri, gruplar halinde çalışarak kendilerine verilen gerçek sorunlara ilişkin çözümler üretirken, üç günlük çalışmalarının ardından buldukları sonuçları jüriye sundu. Birinci seçilen ekip, ING Bank’ta staj yapma hakkı kazandı.
Robert Koleji Junior Achievement Kulübü (JARC) işbirliği ile 18-20 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Remixopolis İnovasyon Gençlik Kampı’nda konuşan ING Bank Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, dünyanın hemen her ülkesinde, dijitalleşme ve yeni teknolojiler konusunda süren bir yarış olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin ihtiyacı olanın ise fark eden, çözüm üreten ve bu çözümleri uygulamak için yarını beklemeden harekete geçen gençler olduğunu söyledi.
Şamlı şöyle konuştu: “Bugün burada ING Bank olarak sizlerle buluşmuş olmamız bir tesadüf değil. Çünkü genç ve girişimci profili, kurum kültürümüze çok uygun bir profil. Çünkü bu profilin ruhu, eski köye yeni adet getiren, var olana meydan okuyan, çok daha iyisini yapabileceğine ilişkin hayaller kuran, bu hayalleri için adım atacak cesareti gösterebilen ve başarıyı, tüm bu aşamaları geçerek elde ettiğinin bilincinde olan bir ruh. Biz ‘gençlerimizden sorumluyuz’ diyen, gençlerin toplum için ürettikleri faydanın çok büyük olduğuna inanan bir bankayız.”

“ING kültüründe başarısızlık yok”

Girişimciliğin ömür boyu devam eden bir meslek olduğunu ve bu uzun yolda her şeyin toz pembe olmayacağını vurgulayan Şamlı, “ING Bank olarak bizim kültürümüzde ‘başarısızlık’ diye bir tanım yok. ING’de olumsuz sonuçları en iyi öğrenme fırsatı olarak görüyoruz” diye konuştu.
ING olarak kendilerini “bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi” olarak tanımladıklarını ve ING Grubu içinde, ING Türkiye olarak inovasyon konusunda öncü olduklarını anlatan Şamlı, “Bir teknoloji şirketi olarak hem içeride hem de dışarıda, inovasyon iklimini besleyebilmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye’de hemen her start-up ile iletişime geçtiğimiz gibi finansal teknolojilerle insanların hayatını kolaylaştıracak fintech’lerle de işbirliği yapıyoruz” dedi.

“Remixopolis, gençleri desteklemek için attığımız önemli adımlardan biri”

Bankacılık sektörünün laboratuvarı olması hedefiyle açtıkları inovasyon atölyeleri hakkında da bilgi veren Şamlı, Orange Lab’in bir yandan Türkiye’de start-upları güçlendirmek için çalışırken bir yandan da Silikon Vadisi’nin dikkatini çeken ödüllü ürünler geliştirdiğini söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent ile yaptıkları işbirliği ile Big Bang Girişimcilik Yarışması’nda, ayrıca TÜSİAD’ın düzenlediği Bu Gençlikte İş Var programında genç girişimcilere destek sağladıklarını hatırlatan Şamlı “Gençlere çok güveniyoruz. İnovasyon ve girişimcilik ekosisteminin ayrılmaz parçası, belki de lokomotifi gençler. Bu yüzden liseden üniversiteye, start-up’lardan kurum içi girişimlere birçok farklı noktada gençlere inovatif fikirlerini hayata geçirmeleri için destek veriyoruz. Remixopolis’in de gençleri desteklemek için attığımız önemli adımlardan biri olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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