ING Bank ve TİM'den ihracatçılara destek paketi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ING Bank ile Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden ihracatçılara çok avantajlı bir destek paketi sunmak üzere iş birliği protokolü imzaladı. TİM Başkanı İsmail Gülle ve ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'ın imzaladığı protokol ile ihracatçıya avro bazında çok uygun faiz oranlarında kredi imkanı sunulurken, birçok dijital hizmet de ücretsiz sağlanacak. Paket dahilinde sunulan sabit faizli ve rekabetçi fiyatlı nakit ihracat kredilerinde ihracatçılardan hiçbir komisyon ve masraf da alınmayacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, protokolün imza töreninde yaptığı konuşmada bugün ihracatçıların yüzünü güldürecek bir projeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. "İhracat, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. İstihdamın, zenginleşmesinin temel yolu ihracattır. İhracat hiç bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı." diyen Gülle, ihracatçının daha fazla ihracat yapabilmesi için yanlarında olacaklarını söyledi. Gülle, şöyle devam etti: "Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, ihracatın finansmanı anlamında birçok anlaşma ve protokole imza attık. Sizlerin karşısına her çıktığımızda ekonomimiz için, ihracatçımız için güzel haberler verdik, vermeyi de sürdüreceğiz. Bugün bu güzel haberlere bir yenisini daha ekliyoruz. İhracat, deyim yerinde ise küresel ticaretin er meydanı, ekonomimizin dinamosu. Finansmana erişimin küresel ölçekte gittikçe daha pahalı ve zor hale geldiği günümüz koşullarında atılan her adım gerek ekonomimiz, gerekse ihracatımız için çok büyük önem arz ediyor. Bizler de ülkemizin yüzünü güldüren ihracatçılarımıza finansman anlamında katkı sağlayacak çalışmalara son hızla devam ediyoruz.

Zira ihracatçılarımız tüm gücünü enerjisini üretime, satışa aktarmalı. İhracatçımız işe giderken parayı düşünmemeli, ihracatçının finansmanla ilgili sorun yaşamaması gerekiyor. İhracatçının en ucuz maliyetle en iyi şekilde finansmana ulaşmasının sağlanması gerekiyor. Hepimiz bunun için gayret gösteriyoruz. Burada üst sınırı olmayan, milyarlarca avroluk bir kredi anlaşması yapıldı. Türkiye ilk çeyrekte 45 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık." İsmail Gülle, buradan hareketle, bugün ING Bank ile imzaladıkları protokolün, ihracatçılara daha uygun koşullar oluşturmak için attıkları önemli bir adım olduğunu söyledi. Söz konusu protokolün, TİM üyelerine, nakdi ve gayri nakdi krediler, hazine işlemleri, dijital bankacılık, ihracat-ithalat bankacılık işlemleri, nakit yönetimi işlemleri başlıklarında önemli avantajlar sağlayacağını ifade eden Gülle, "Protokol kapsamında ihracatçılarımıza, sabit oranlı ve indirimli döviz kredisi avantajının sunulmasının yanı sıra, hayata geçecek bir başka uygulamayı da sizler ile paylaşmak isterim. İhracatçılarımız fuar katılım ödemelerini TL veya avro bazında çok özel faiz oranları ile kredi kartı kullanarak veya kredili hesaptan ödeyerek, 12 aya kadar taksitlendirebilecek. Özellikle TL bazında yüzde 11,63 faiz oranı, son derece cazip bir oran. Bu vesile ile ING Bank'a, TİM olarak 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' misyonumuza katkıları nedeniyle teşekkür ederim. Protokolümüz 83 bin ihracatçımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rekabetçi ve esnek bir avro finansman imkanı sunuyoruz" ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay da TİM ile imzaladıkları ve pek çok avantaj barındıran iş birliğinin etkisiyle, ING Bank olarak dış ticaret yapan firmaların ana bankası olmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatın Türkiye ekonomisi için öneminin giderek arttığının altını çizen Abay, rekabetçi şartlarda sundukları avro bazlı kredi paketi ile Türkiye ekonomisinin performansına da olumlu katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Abay, şunları kaydetti: "Bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülkenin 8’inde ING Grubu'nun faaliyet gösteriyor olması da global gücümüzün ihracatçılara sağlayacağı katkıya işaret ediyor. İş birliğimiz; ihracatçılar için iki temel avantaj getirecek. Öngörülebilir maliyet ve rekabetçi fiyat. Firmalarımız öngörülebilir bir maliyetle hareket edebiliyor olacaklar, çünkü 12, 24, 36 ay vadeli sabit avro oranından kredi vermeyi taahhüt ediyoruz. Tahsilat süreleri ihracatçımızın önünü kesmesin diye iki farklı kredi daha tasarladık. İsteyen ihracatçımız yine aynı oranlarla 3 ayda 1 eşit taksitli, isteyen ihracatçımız ise 6 ayda 1 eşit taksitli avro kredi kullanabilecek. Rotatif İhracat Kredisi ile de yine ihracatçımıza 12 ayda yüzde 2,25 gibi rekabetçi ve esnek bir avro finansman imkanı sunuyoruz."