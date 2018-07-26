ING Bank’tan üç ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” çıkardı.

ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.



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