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ING Bank’tan üç ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 17:30 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” çıkardı.

İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” çıkardı.
ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.

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