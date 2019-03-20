FİNANS

"ING Gelecek için Teknoloji Akademisi" Kahramanmaraş'ta

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 10:57 | Son Güncelleme

ING Bank, yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen "ING Gelecek için Teknoloji Akademisi"ni, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle devreye alıyor.

İstanbul, 20 Mart (DHA) - ING Bank, yeni nesil yetkinlikler ve teknoloji ile üretme kültürü kazandırmayı hedefleyen "ING Gelecek için Teknoloji Akademisi"ni, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle devreye alıyor.
Tasarım-üretim, elektronik, robotik ve kodlamadan oluşan Maker eğitimi programının uygulanacağı ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile Kahramanmaraş’ta 10-14 yaş grubundaki 500 öğrenci maker kültürü ile tanışacak.
Üç aşamalı olacak programın ilk fazında, 20-22 Mart tarihlerinde düzenlenecek etkinlikle yaklaşık 500 öğrenci, temel maker eğitimi alacak. İkinci fazda, ilgi ve becerisi yüksek 50 öğrenci, 8 haftalık devam eğitimi olan Maker Eğitim Programı’na katılarak, üretim kültürü bilincinin yanı sıra tasarım ve üretim, elektrik-elektronik, robotik ile yazılım ve kodlama gibi alanlarda daha detaylı yeteneklere kavuşacak. 8 haftanın ardından proje çıkaracak olan çocuklar ise, Bilim Şenliği’ne katılarak projelerini sergileme fırsatı yakalayacak.
ING olarak iş yapma biçimlerini, sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı doğrultusunda belirlediklerini ve odaklarına ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği aldıklarını belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, "Çocukları sürdürülebilirlik anlayışımızın vazgeçilmez birer parçası olarak görüyor, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın her zaman odağına alıyoruz. 'Bankacılık üssümüz' diye nitelendirdiğimiz Operasyon ve Çağrı Merkezi’mizin yer aldığı Kahramanmaraş’ı ise bu yaklaşımımızı yansıtabilmek açısından çok önemsiyoruz" dedi.
İstanbul ve Kahramanmaraş’ta çalışanların çocuklarına yönelik olarak geçen yıl başlatılan Maker
eğitiminin bu yıl da devam ettiğini hatırlatan Abay, ING Gelecek için Teknoloji Akademisi ile bu katkıyı banka dışına da taşıyabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Abay, çocukları yaratıcılıklarını artıracak alternatif bir eğitim modeli ile tanıştırmayı, üreten bireyler olmaları için teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi ve "Merak duygusundan yola çıkan ve çocuklara matematik, fen, mühendislik bilgilerini uygulayarak çok yönlü düşünme becerisi kazandıran bu
eğitimimizi Kahramanmaraşlı çocuklarımızla buluşturmaktan gurur duyuyoruz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

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