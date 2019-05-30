ING, isminden Bank'ı çıkardı

ING'nin tüm dijital ve yazılı mecraları da bankanın yeni imajını yansıtacak şekilde güncellendi. Bu süreçte ING Bank AŞ olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti.

40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu'nda başlatılan değişim sürecine paralel Türkiye'de de isim değişikliğine giden ING, müşteri odaklı olma ve bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi gibi hareket etme vizyonuyla İstanbul Maslak’taki genel müdürlük binasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki çağrı ve operasyon merkezi ve 223 şubede bu değişimi hayata geçiriyor.

ING'den yapılan açıklamaya göre, eski köye yeni adet getirme yaklaşımını benimseyen ING, yeni nesil şubeleri, yalın ürünleri, esnek uygulamalarının yarattığı iklime paralel şekilde isminde de artık "Bank" ifadesini taşımayacak.

İSTANBUL(AA) - Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING, ismindeki "Bank" ifadesini kaldırdı.

ING, teaser kampanyası sonrası Ozan Güven'in rol aldığı reklam filmi ile dijital dönüşüm paralelinde müşterilerin birçok eski adeti de hayatından çıkardığını, işletme adının da bu anlayışla değiştiğini anlattı. Reklamda "Artık yalnızca ING'yiz" ifadesi kullanılırken, ING'nin yaşadığı dönüşüm "Sahip olmadıklarımızla gurur duyuyoruz" sözleri ile aktarıldı.

Yenilikçi ve genç bir ruha sahip olan banka, serbest çalışma saatleri, haftada 2 gün uzaktan çalışma olanağı, serbest kıyafet gibi sektöründe öncü pek çok farklı uygulamaya sahip.

ING, yenilikçi ruhunu, kadın çalışanlarının iş-özel yaşam dengesini sağlamaya yönelik inisiyatifleriyle de destekliyor ve bu kapsamda Okulun İlk Günü İzni, Karne Günü İzni, Turuncu Gün İzni, bebek 6 aylık olana kadar ücretli izin gibi pek çok uygulamayı hayata geçiriyor.

ING, yapım ve yenileme çalışmalarını desteklediği Turuncu Okullar'ın yanı sıra Türkiye'nin saygın üniversitelerinden bursiyerlerle de eğitime verdiği destekle fark yaratıyor ve ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. ING ayrıca, Turuncu Damla sosyal sorumluluk projesiyle ilköğretim öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi, ING Gelecek İçin Teknoloji Akademisi ile de maker eğitimi veriyor.

Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING, hızla dijitalleşen dünyada, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.

