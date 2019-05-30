FİNANS

ING, isminden Bank'ı çıkardı

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

Eski köye yeni adet getirme vizyonuyla faaliyet gösteren ING, ismindeki "Bank" ifadesini kaldırarak finans sektöründe dönüşüme işaret eden öncü bir adım attı - ING, yenilikçi yapısında artık "Bank" ifadesini taşımayacak

İSTANBUL(AA) - Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING, ismindeki "Bank" ifadesini kaldırdı.

ING'den yapılan açıklamaya göre, eski köye yeni adet getirme yaklaşımını benimseyen ING, yeni nesil şubeleri, yalın ürünleri, esnek uygulamalarının yarattığı iklime paralel şekilde isminde de artık "Bank" ifadesini taşımayacak.

40'ın üzerinde ülkede faaliyet gösteren ING Grubu'nda başlatılan değişim sürecine paralel Türkiye'de de isim değişikliğine giden ING, müşteri odaklı olma ve bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi gibi hareket etme vizyonuyla İstanbul Maslak’taki genel müdürlük binasının yanı sıra Kahramanmaraş'taki çağrı ve operasyon merkezi ve 223 şubede bu değişimi hayata geçiriyor.

ING'nin tüm dijital ve yazılı mecraları da bankanın yeni imajını yansıtacak şekilde güncellendi. Bu süreçte ING Bank AŞ olan ticaret unvanı aynı kalırken, değişiklik sadece işletme adında gerçekleşti.

- Teaser kampanyası sonrası değişimi Ozan Güven anlatıyor

ING, teaser kampanyası sonrası Ozan Güven'in rol aldığı reklam filmi ile dijital dönüşüm paralelinde müşterilerin birçok eski adeti de hayatından çıkardığını, işletme adının da bu anlayışla değiştiğini anlattı. Reklamda "Artık yalnızca ING'yiz" ifadesi kullanılırken, ING'nin yaşadığı dönüşüm "Sahip olmadıklarımızla gurur duyuyoruz" sözleri ile aktarıldı.

Yenilikçi ve genç bir ruha sahip olan banka, serbest çalışma saatleri, haftada 2 gün uzaktan çalışma olanağı, serbest kıyafet gibi sektöründe öncü pek çok farklı uygulamaya sahip.

ING, yenilikçi ruhunu, kadın çalışanlarının iş-özel yaşam dengesini sağlamaya yönelik inisiyatifleriyle de destekliyor ve bu kapsamda Okulun İlk Günü İzni, Karne Günü İzni, Turuncu Gün İzni, bebek 6 aylık olana kadar ücretli izin gibi pek çok uygulamayı hayata geçiriyor.

ING, yapım ve yenileme çalışmalarını desteklediği Turuncu Okullar'ın yanı sıra Türkiye'nin saygın üniversitelerinden bursiyerlerle de eğitime verdiği destekle fark yaratıyor ve ülke kalkınmasına katkı sağlıyor. ING ayrıca, Turuncu Damla sosyal sorumluluk projesiyle ilköğretim öğrencilerine finansal okuryazarlık eğitimi, ING Gelecek İçin Teknoloji Akademisi ile de maker eğitimi veriyor.

Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING, hızla dijitalleşen dünyada, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildiSabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeliProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ING isim değişikliği

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bayram öncesi son uyarı!

Bayram öncesi son uyarı!

O ücretler belli oldu!

O ücretler belli oldu!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.