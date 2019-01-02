FİNANS

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

 ING Bank Türkiye’den, geçen yıl ING Grubu’na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi.

ING / Köseoğlu EBF Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - ING Bank Türkiye’den, geçen yıl ING Grubu’na Yapay Zeka ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak atanan Görkem Köseoğlu, Avrupa Bankacılık Federasyonu (European Banking Federation - EBF) Yapay Zeka Danışma Kurulu’na seçildi.
Köseoğlu ayrıca, Avrupa Konseyi’nin yapay zeka etik çerçevesini ve politikalarını öneren Genişletilmiş Üst Düzey Uzman Grubu’na da seçilmiş isimlerden biri oldu.
Avrupa Bankacılık Federasyonu, Avrupa'daki 32 ulusal bankalar birliğinin bir araya geldiği çatı bir örgüt konumunda. Üyelerinin bankacılık sektöründe yaklaşık 2 milyon kişiyi istihdam ettiği federasyon, Avrupa’da irili ufaklı ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren 3 bin 500 bankayı temsil ediyor.
EBF, Yapay Zeka Danışma Kurulu ile Avrupa Birliği Komisyonuna yapay zeka konusunda oluşturulacak politikalarla ilgili önerilerde bulunmayı ve yapay zeka konusunda oluşturulacak yol haritasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyor.
Görkem Köseoğlu, yapay zekanın bankacılık sektörü dahil her sektörde ve hayatın her aşamasında ciddi değişimler getireceğini belirtti ve ekledi:
“Çok daha akıllı, kişiselleştirilmiş ve her zaman yanınızda olan uygulamalar geliştirmek üzere çalışıyoruz.
“Bununla birlikte bu büyük değişimin sosyal, ekonomik ve etik boyutları da göz önünde tutulmalı. “Avrupa Birliği’nin yapay zeka yatırımları konusunda geri kalmakta gibi görünse de özellikle kişisel bilgilerin kullanımı ve yapay zeka etiği konularında temkinli olmasının faydaları olacağını düşünüyorum.
“Bankacılık Federasyonu üyeliğim ile Avrupa Komisyonu’nun, Yapay Zeka Üst Danışma Kurulu üyeliğimle Avrupa Birliği’nin ve Avrupa bankalarının yapay zeka uygulamaları konusunda daha öncü olabilmeleri için katkıda bulunacağım.” (Fotoğraflı)

PARTNERYüzüne bakamayacaksınız! Bu adamın saçları yüzünde çıkıyorYüzüne bakamayacaksınız! Bu adamın saçları yüzünde çıkıyor
Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştıTatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı
Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldıAlaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Emlak sektörü 2019’da yükselişe geçecek”

“Emlak sektörü 2019’da yükselişe geçecek”

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Tatilciler seyahat etti, THY iki günde 300 bin yolcuya ulaştı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

Alaşehir Gümrüğü'nden tarımsal ürün ihracatı düştü, gelir aynı kaldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik: Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Zamanda yolculuk yaptılar

Zamanda yolculuk yaptılar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.