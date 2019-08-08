FİNANS

ING Türkiye, 305 milyon dolar sendikasyon kredisi anlaşması yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon avro ve 96 milyon doları (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

1 Ağustos tarihinde imzaları atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı.

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı avro için yüzde 2,40, dolar için ise yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.

Kreditörler tarafından, ING Türkiye'nin refinansman işlemine hedeflenen tutarın yaklaşık 1,7 katı talep gelmesine rağmen, ING Türkiye dış borçlanma hedefleri doğrultusunda işlemi yaklaşık 305 milyon dolar olarak kapattı.

İşlemde Barclays Bank PLC, Doha Bank, Q.P.S.C Dubai Branch, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Securities plc, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sberbank (Switzerland) AG ve Sberbank Europe AG yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ek olarak, 12 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli seviyelerde katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bu sendikasyon kredisinin Türkiye'ye olan güvenin işareti olduğunu, her ölçekte işletmelerinin yanında olarak, yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Abay, söz konusu sendikasyon işleminin ING Türkiye'ye ve Türkiye bankacılık sektörüne güveni bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Ticaretin finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak için çalıştıklarını kaydeden Abay, sendikasyon kredisiyle sağlanan kaynağın da bu doğrultuda kullanılacağını belirtti.

Abay, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyinErhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin
Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdiTemmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ing türkiye

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına beklenen indirim geldi

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Dev bankadan önemli altın tahmini!

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Emekli bayram ikramiyeleri bugün yatıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Türkiye 305 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Erhan Nacar’dan gurbetçilere uyarı: Türkiye’deki varlıklarınızı gizleyin

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

Temmuz’da en çok BİST kazandırdı, DİBS kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

Varank, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'ı kabul etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.