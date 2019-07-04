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ING Türkiye, MasterCard ile cep telefonlarını POS'a dönüştürdü

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 10:48 | Son Güncelleme

Ödeme sistemleri pazarında bir ilke imza atarak mart ayında akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ING Türkiye'nin MasterCard iş birliği ile hayata geçirdiği "Cebimde POS" uygulaması büyük ilgi görüyor - ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır: - "Bu uygulama, KOBİ'lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor"

İSTANBUL(AA) - ING Türkiye'nin mart ayında hayata geçirdiği ve global ödeme sistemleri şirketi MasterCard ile iş birliğine giderek KOBİ'lerin akıllı telefonlarını POS cihazı olarak kullanmalarını sağlayan uygulama büyük ilgi görüyor.

ING'den yapılan açıklamaya göre, "ING Cebimde POS" uygulaması ile ING müşterisi olan işletmeler, sadece "ING Cebimde POS" uygulamasını indirerek kart ödemelerini mobil cihazlarından kabul etmeye başlayabiliyor.

ING ve MasterCard iş birliği ile hayata geçirilen "ING Cebimde POS" ile tüm KOBİ statüsündeki firmalara ve mikro işletmelere düşük maliyetlerle kartlı ödeme kabulü imkanı sağlanıyor. Uygulama, NFC özelliğine sahip herhangi bir Android cihazda kullanılabiliyor. Uygulama indirildikten sonra cep telefonu bir POS cihazına dönüşüyor. Firmaların işini kolaylaştıran "ING Cebimde POS"un herhangi bir cihaz maliyeti bulunmuyor.

- "ING Cebimde POS'un kısa süre içinde yaygınlaşmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, "ING Cebimde POS"un kısa süre içinde yaygınlaşmasını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eski köye yeni adet getirmeye devam eden ING Türkiye'nin bu projesi, ING ve MasterCard iş birliği ile uygulamaya alındı. ING Cebimde POS ile cep telefonları NFC teknolojisini kullanarak herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymaksızın POS cihazı olarak kullanılabiliyor. Bu uygulama, KOBİ'lerin ve basit usul vergi ile çalışan ve düşük tutarlı işlem adetleri olan küçük esnafın ödeme almasını kolaylaştırıyor. ING olarak müşterilerimize yeni avantajlar sağlamaya, müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla bankacılık alanında ihtiyaç duydukları her alanda işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

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ing türkiye MasterCard ödeme sistemleri pos cihazı

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