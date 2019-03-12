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ING: Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yılık 1.7 puan arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Türkiye'de, 2017 yılında yüzde 14 olan tasarruf sahipliği oranı ise 2018 yılında 1.7 puan artarak, yüzde 15.7'ye yükseldi.

ING: Türkiye’de tasarruf sahipliği oranı yılık 1.7 puan arttı

İstanbul, 12 Mart (DHA) - Türkiye'de, 2017 yılında yüzde 14 olan tasarruf sahipliği oranı ise 2018 yılında 1.7 puan artarak, yüzde 15.7'ye yükseldi. Tasarrufu olmayanların yüzde 87'si "tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı"nı belirtti.
ING Bank'ın hazırladığı, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın (TTEA) 2018 dördüncü çeyrek sonuçları açıklandı.
Türkiye’de yıllık bazda tasarruf sahipliğinin arttığı dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı, dördüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 1.0 puanlık yükselişle yüzde 16.1 oldu. 2017 yılında yüzde 14 olan tasarruf sahipliği oranı ise 2018 yılında 1.7 puan artarak, yüzde 15.7’ye yükseldi.
ING Bank'ın, Türkiye’de kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılının Ekim ayından bu yana yürüttüğü TTEA 2018 dördüncü çeyrek sonuçlarına göre;
- En çok tercih edilen tasarruf aracı olan bireysel emeklilik fonları, üçüncü çeyreğe göre 4.0 puan azalarak yüzde 30’a düşerken, vadesiz hesap tasarruf aracını tercih edenlerin oranında ise yüzde 6.0’lık artışla yüzde 15’e yükseldi.
- 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 18-24 ve 55 yaş üstü gruplarındaki tasarruf sahipliği oranının üçüncü çeyreğe göre yükseldiği görüldü.
- 18-24 yaş grubunun toplam tasarruf sahipleri arasındaki oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.0 artarak yüzde 22’ye yükselirken, bu oran 55+ yaş grubunda yüzde 13’ten yüzde 18’e çıktı. 45-54 yaş grubunun payı 9.0 puan düştü.
- 2018 üçüncü çeyrekte yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı yüzde 28.3’ten, bu oran dördüncü çeyrekte yüzde 26.1’e geriledi.
- En temel yatırım gerekçesi olarak ‘geleceğe yatırım’ı gösterenlerin oranı da son çeyrekte yüzde 5.0 düşerek yüzde 42’ye geriledi.
- Tasarrufu olmayanların ilk sırada sunduğu ‘tasarruf edecek yeterli geliri olmadığı’ gerekçesi ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5.0 artış göstererek yüzde 87’ye yükseldi.
- "Beklenmedik durumlara karşı" tasarruf edenlerin oranı ise yüzde 22’ye ulaştı.
- Çocuklu bireyler arasındaki tasarruf sahipliği oranı bir önceki çeyrekle aynı kalırken, çocuksuz bireylerde bu oran 2.0 puan yükselerek yüzde 21’e çıktı.
"2018’de tasarruf sahipliğinin artmış olması memnuniyet verici"
ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, tasarruf sahipliğinin sürdürülebilir büyüme için önemine işaret ederek, yıllık bazda tasarruf sahipliğinin artarak 2018’de yüzde 15’ler seviyesine çıkmış olmasının Türkiye adına memnuniyet verici olduğunu söyledi.
ING Bank olarak Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefiyle yol aldıklarını vurgulayan Gökgöz, Turuncu Hesap ürün grupları ve Turuncu Ekstra gibi programlarla bu hedefi desteklediklerini ve müşterilerini tasarrufa teşvik ettiklerini söyledi. Gökgöz, tasarrufa yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

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