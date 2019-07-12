FİNANS

ING'den emeklilere 900 liraya varan çift kat promosyon fırsatı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz: - "ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı sunuyoruz"

İSTANBUL(AA) - ING Türkiye, maaşını ING'ye taşıyan emeklilere sunduğu 450 TL nakit promosyon fırsatını, çifte katlayarak 900 TL’ye kadar yükseltti.

ING'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren banka, emekliler için çok avantajlı bir promosyon kampanyası başlattı.

Yaz dönemine özel sunulan kampanya kapsamında, emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere sunulan nakit promosyon miktarı ikiye katlanarak 900 TL’ye kadar çıkıyor.

Kampanya, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den almayı taahhüt eden ING müşterisi emekliler için geçerli olacak.

Bu kapsamda 450 TL nakit promosyon kazanan emekliler buna ek olarak 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 TL daha kazanıyor. ING’li emekli müşteriler, bir emekli arkadaşlarını ING’li yaparsa ayrıca ek 150 TL nakit promosyon daha elde ediyor. ING’li emeklilerin getirdikleri yeni emekli müşterilerin 3 yıl boyunca her ay emekli maaşlarını ING’den almayı taahhüt ettikleri kampanya kapsamında en fazla 5 emekli yönlendirmesi yapılabiliyor.

Nakit hediye, yönlendirilen emekli müşterinin ilk maaşının ödemesini takip eden ayın ilk haftasında ödeniyor. Ek olarak ING Mobil kullanmaya başlayan dijital emekliler artı 50 TL nakit promosyon kazanabiliyor. Ayrıca ING’li emekliler tüm banka ATM’lerinden yapılacak para çekme işlemlerini adet sınırı olmaksızın ücretsiz yapabiliyor.

- "Bu fırsattan yararlanmaları için emeklilerimizi bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, çalışanlarının ve müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, bu anlayışla emekliler için tasarlanan kampanyanın avantajlı ve rekabetçi şartları olduğunu vurguladı.

Gökgöz, "ING Türkiye olarak emeklilerimize çift kat promosyon fırsatı sunuyoruz. Kampanya 30 Ağustos’a kadar geçerli. Bu fırsattan yararlanmaları için tüm emeklilerimizi bekliyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerimizin nüfus cüzdanları ile şubemize gelmeleri ya da e-devletten banka seçimi yapmaları yeterli olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladıBitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı
Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldıToplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli ing türkiye

En Çok Okunan Haberler

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Kritik 'torba teklif' kabul edildi!

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Çok tartışılıyordu! Yurt dışı çıkış harç miktarı...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Bitcoin, enerji tüketiminde İsviçre’yi solladı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Toplanan inek sütü Mayıs’ta yıllık yüzde 0.6 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Mayıs’ta 1.6 milyar adet oldu

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

TÜİK-Sanayi üretimi Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Rahmi İncekara: Darbe girişimi ekonomiye sirayet etmedi

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

Kafkas'ın konkordato talebinde ortaklar anlaşamadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.