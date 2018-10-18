FİNANS

İngiliz bakan "Çöldeki Davos"a katılmayacak

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un da Riyad’a düzenlenecek olan yatırım toplantısına katılmayacağı bildirildi

LONDRA (AA) – İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağı bildirildi.

İngiliz yayın kurumu BBC ve Sky News'in hükümete dayandırdığı haberde, İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox’un gelecek hafta Riyad’a yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyuruldu.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı.

Devamında Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee da konferansa katılmayacaklarını yönünde görüş belirttiler.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII Konferansı'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede; Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren, aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Liam Fox Londra suudi arabistan yatırım

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