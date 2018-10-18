Devamında Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee da konferansa katılmayacaklarını yönünde görüş belirttiler.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII Konferansı'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede; Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren, aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazan Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

