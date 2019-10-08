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İngiliz çiftçilerden "ithalat vergisi" talebi

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği, ülkenin AB’den anlaşmasız ayrılması halinde çiftçilerin korunması için tarım ithalatında vergi uygulanması gerektiğini bildirdi

LONDRA (AA) – İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU), İngiliz hükümetinin ülkenin anlaşmasız olarak Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması halinde tarım ürünleri ithalatında vergi uygulaması gerektiğini duyurdu.

NFU’dan yapılan açıklamada İngiltere’nin AB’den anlaşmasız olarak ayrılması halinde ülkenin çiftçilerini korunması için tarım ithalatında vergi uygulanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada İngiliz hükümetinin AB’den çıkışının sonrasında tarım ithalatındaki vergileri artırmaması halinde büyük bir fırsatı kaçırmış olacağı bildirildi.

İngiliz hükümeti daha önce hükümetin bazı et ve süt ürünlerindeki ithalat kalemlerinde vergiler getirebileceğini belirtmiş fakat sonrasında İngiltere’nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 88’ine bir yıl sürece vergi uygulanmasının planlanmadığını hatırlatmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan NFU Başkanı Minette Batters, “Başbakan, İngiliz çiftçileri korumak için büyük fırsatı kaçırdı. İngiltere’nin anlaşmasız şekilde ayrılması halinde İngiltere’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatın yüzde 60’ına hemen bir gün sonrasında vergiler getirilecek. Öte yandan bize gelen ürünlere çok daha az vergi uygulanacak, hatta hiç uygulanmayacak.” İfadelerini kullandı.

Batters, “Çiftçiler, hükümetin anlaşmasız ayrılığın İngiliz çiftçiler üzerindeki etkilerinin azaltılması amacıyla hareket geçmemesi karşısında kendilerini ihanete uğramış hissediyor.” yorumunu yaptı.

İngiltere Ticaret Politikası Bakanı Conor Burns ise, “Bizim geçici olarak uygulayacağımız gümrük vergisi rejimi, İngiliz şirketlere ticari fırsatlar yaratarak en uygun fiyatlarla en iyi ürünleri ithal edilmesini sağlayacak ve İngiliz ekonomisinin tamamını destekleyecek. “ değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi ingiltere Londra NFU tarım vergi

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