İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret

LONDRA (AA) - İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine onay verilmediğini açıkladı.

Denetleme kurumundan yapılan açıklamada geçen yılının nisan ayında birleşme kararı alan Sainsbury’s ve Asda’nın bu talebine, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediği bildirildi.

Açıklamada, kurumun kararıyla İngiltere’de her iki perakende zincirinden alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin haklarının korunduğu vurgulandı.

Geçen yılın nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

CMA geçen yılın ağustos ayında Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme kararına ilişkin incelemenin başlatıldığını, bu süreçte birleşme kararının tüketicilerin üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirileceğini bildirmişti.

İngiliz basınında, daha önce birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.