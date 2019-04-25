FİNANS

İngiliz denetim kurumundan dev perakende birleşmesine ret

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 10:16 | Son Güncelleme

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediğini duyurdu

LONDRA (AA) - İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın birleşmesine onay verilmediğini açıkladı.

Denetleme kurumundan yapılan açıklamada geçen yılının nisan ayında birleşme kararı alan Sainsbury’s ve Asda’nın bu talebine, tüketicilerin daha yüksek ürün fiyatları ile karşılaşmasına neden olacağı gerekçesiyle onay verilmediği bildirildi.

Açıklamada, kurumun kararıyla İngiltere’de her iki perakende zincirinden alışveriş yapan milyonlarca tüketicinin haklarının korunduğu vurgulandı.

Geçen yılın nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

CMA geçen yılın ağustos ayında Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme kararına ilişkin incelemenin başlatıldığını, bu süreçte birleşme kararının tüketicilerin üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirileceğini bildirmişti.

İngiliz basınında, daha önce birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Sainbury’s’den geçen yılın nisan ayında yapılan açıklamada her iki perakende zincirine ait mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, birleşmenin ardından Asda’nın sahibi olan Wallmart’ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirilmişti.

Birleşme ile Sainsbury’s’in toplamda 2 bin 800 mağaza ile İngiltere’nin süpermarket pazarının yaklaşık 31,4’lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelmesi planlanıyordu.

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakınKuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın
Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözüYeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü
Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecekGaranti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asda CMA ingiltere perakende Sainsbury's

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Kilosu 6 bin lira! Siparişlere yetişemiyorlar...

Doların gözü bu haberde!

Doların gözü bu haberde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Yeni başkanlardan İZTO'ya iş birliği sözü

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Garanti faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Tech4Culture projesiyle Burdur’un tarihi ve kültürü dünyaya tanıtılacak

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

Antalya'da, 11 günde 4 Hint düğünü

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

MÜSİAD / Kaan: Kırsaldaki yaşamı teşvik etmemiz lazım

TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

TURAP EXPO Türk ve Arap Ülkelerine Köprü Oluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.