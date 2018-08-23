İngiliz denetim kurumundan perakende birleşmesine inceleme

LONDRA (AA) – İngiliz rekabet kurumu, İngiltere’nin iki büyük süpermarket zinciri Sainsbury’s ve Asda’nın bileşme kararına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

İngiliz Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nden (CMA) yapılan açıklamada ülkenin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury’s ve Asda’nın birleşme kararına ilişkin incelemenin başlatıldığını, bu süreçte birleşme kararının tüketicilerin üzerinde olumsuz etkilerinin olup olmayacağının değerlendirileceği bildirildi.

Bu yılın nisan ayında Sainbury’s, ABD’li perakende devi Walmart’ın iştiraki olan indirimli perakende zinciri Asda ile birleşme kararı aldığını duyurmuştu.

İngiliz basınında, birleşmenin 7,3 milyar sterlin (10 milyar ABD doları) karşılığında gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Sainbury’s’den nisan ayında yapılan açıklamada her iki perakende zincirine ait mağazaların kapatılmayacağı, işten çıkarmaların olmayacağı belirtilerek, birleşmenin ardından Asda’nın sahibi olan Wallmart’ın, yeni kurulacak şirkette yüzde 42 hisseye sahip olacağı bildirilmişti.

Açıklamada, birleşme kararıyla birlikte tüketicilerin, söz konusu mağazalarda yaklaşık yüzde 10 seviyesinde indirimli alışveriş yapmasının mümkün olabileceği kaydedilmişti.

İki mağazanın birleşmesine denetim kuruluşlarının onay vermesi halinde, Sainsbury’s toplamda 2 bin 800 mağaza ile İngiltere’nin süpermarket pazarının yaklaşık 31,4’lük kısmını tek başına kontrol eder duruma gelmiş olacak.

